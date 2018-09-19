Новая дорога свяжет Наугорский и Болховский микрорайоны

Объявлен конкурс на разработку проектной и рабочей документации для строительства автомобильной дороги от Болховского шоссе до Наугорского шоссе. Аукцион на выбор проектировщика дороги уже завершился. Подано несколько заявок. Победитель будет объявлен в ближайшие дни, — сообщает группа «Новостройки города Орла». Уже известно, что дорога пройдет через улицу Приборостроительную в районе дома №80. При этом на пути новой трассы окажется овраг, который местные жители именуют как «Чёртов ров». Также под трассу придется расчистить часть соснового леса. Не секрет, что многие жители приобретали квартиры в микрорайоне Наугорский с учетом того, что это тихий и уютный уголок. Теперь под окнами у них окажется оживленная трасса. Но это позволит разгрузить выезд и из микрорайона Болховский (сейчас там только 1 выезд), и пустить поток машин из Северного района в объезд Октябрьской сразу на Наугорку. Обсуждение проекта активно ведется в группе «Новостройки города Орла». Участники отмечают, что новая трасса сразу упрется в «бутылочное горлышко» — узкое место в районе ТЦ «Европа», где ежедневно утром и вечером скапливается огромная пробка. Кроме того, первый проект с выходом на улицу Цветаева был более логичен, так как выходил на полноценный перекресток.

Кроме того, потребуется внесение изменений в генпланы Орла и Неполодского сельского поселения, сообщает ведущий группы Виктор Каплин. «Действующая редакция генплана Орла предполагает дорогу с выездом на улицу Цветаева, что связано с необходимостью выкупа земельных участков СНТ «Ягодка-3». Поэтому дорогу было решено соединить с Приборостроительной в районе дома № 80, не затрагивая территорию СНТ. Нынешний генплан и схема территориального планирования Неполодского с/п предусматривают объездную дорогу в обход Орла, что не соответствует поставленной задаче. Проекты изменений в генпланы должны быть подготовлены в самое ближайшее время. Такая задача была поставлена 3 месяца назад. По мере готовности проектов станут известны подробности о характеристиках будущей дороги» — пишет Виктор Каплин.

Также известно, что до конца этого года подрядчик должен собрать исходные данные, инженерные изыскания, получить на них положительное заключение госэкспертизы. До 30 сентября 2019 года необходимо разработать проектную и рабочую документацию, добиться одобрения специалистов, положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта.