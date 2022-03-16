Новая реальность: чиновники проблем не видят?

№9 (678) от 16 марта 2022 г.

Как санкции в отношении нашей страны повлияют на дальнейшую жизнь орловцев? На прошлой неделе этот вопрос обсуждали на заседаниях комитетов областного совета. В частности, депутатов интересовало состояние промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и лекарственного обеспечения граждан, то есть тех сфер, которые являются крайне важными для обеспечения жизнедеятельности региона.

Промышленность держится

Замруководителя департамента промышленности и торговли Анатолий Новиков рассказал, что на день проведения заседания профильного комитета не было никакой информации о приостановке работы каких-либо компаний с участием иностранного капитала на территории нашего региона. Ведется постоянный мониторинг состояния орловских предприятий. При этом налажен сбор вопросов и предложений. Учитываются как потенциальные риски, так и озвучиваются меры поддержки, на которые могут претендовать производства. Ключевой показатель – это бесперебойная работа предприятий. Для этого разработана система, которая отражает ситуацию с учетом ежедневно поступающих и меняющихся данных. Здесь учитывается все: и поставки нового сырья, и остатки имеющихся запасов на складах, и комплектация, и многое-многое другое. Проблемные вопросы, которые можно решить на региональном уровне, сразу же берутся в разработку профильным департаментом. Все, что требует привлечения вышестоящих инстанций, передается на уровень соответствующих министерств и ведомств.

Что касается возможных рисков (характерных для всех отраслей), то в первую очередь это нарушение сформированных логистических цепочек. Поставка сырья, материалов, комплектующих – все это выстраивалось не один день, в процессах задействовано много зарубежных поставщиков. Практически всеми отмечается значительный рост цен на сырье, материалы, комплектующие. Второй важный момент – падение объема заказов, в том числе экспортных поставок. Все это происходит на фоне роста стоимости кредитов в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ. Поступают первые тревожные сообщения о возникших проблемах с обслуживанием импортного оборудования – речь идет не только об отказе зарубежных фирм в поставке необходимых запчастей для текущего ремонта. Даже в тех случаях, когда удается раздобыть необходимые запчасти, значительно выросло время доставки и усложнилась логистика поставок. Для нивелирования рисков и проблем областным департаментом постоянно поддерживается связь с профильным министерством.

Что касается предприятий с участием иностранного капитала, то депутаты поинтересовались судьбой таких крупных производителей, как «Керама Марацци», «Фригогласс-Евразия», «Санофи» и т.д. В департаменте отметили, что на день проведения комитета никакой информации о приостановке деятельности этих производств не поступало. Некоторые компании (по понятным причинам их названия не звучали), наоборот, своими силами ищут варианты скорейшей доставки сырья, чтобы не останавливаться и продолжать выпуск продукции. Более того, практически никто и никогда не бывает привязан к одному-единственному поставщику. Как правило, любое предприятие имеет запасные варианты на всякий пожарный случай. И сейчас они просто задействуют уже имеющиеся резервные варианты. При этом практически на всех заводах есть запасы сырья, так что до конца марта темп производства снижаться не будет.

Кстати, прозвучала и информация о том, что на таможенном пункте одной из бывших союзных республик оформление сырья ведется такими медленными темпами, что по сути это можно назвать бойкотированием работы. Да, по факту документы оформляются, но при этом сроки растянуты до максимально возможных. Естественно, это далеко не лучшим образом отражается на работе заводов. Увеличивается время хранения на складах, и как следствие растут издержки.

Очень сильно подскочили в цене и транспортные расходы – производителям приходится искать обходные пути мимо тех стран, которые выставляют всяческие препоны для поставок на Орловщину.

Увы, не получила развития озвученная проблема роста цен на услуги, которые оказываются в регионе. По словам депутата Юрия Котляра, по некоторым позициям услуги подорожали очень существенно (например, техосмотр автомобилей). И это невозможно объяснить ни ростом зарплат (которого нет), ни курсом валют, ни проблемами с поставкой материалов.

Депутат Евгений Косогов призвал департамент промышленности и торговли разработать пакет предложений по стабилизации ситуации и отправить его на федеральный уровень, а также мобилизовать ресурсы, которые ранее не использовались, но которые возможно нарастить. Также депутат предложил систематически проводить встречи с руководителями крупных предприятий региона, чтобы понимать, в чём нуждаются производства, и искать пути импортозамещения. Кроме того, необходимо собрать все сведения о производимых у нас продуктах и материалах, чтобы мы могли помочь соседним регионам решить их проблемы в нехватке того или иного. Если такое сделает каждый субъект, проблемы удастся решать гораздо быстрее. «Та ситуация, что на нас свалилась, уже не изменится. Либо мы создаем новую экономику нашей страны, которая фактически не зависит от западных стран, либо мы потеряем свою экономику – у нас два пути», – резюмировал Косогов.

Торговля работает с перегрузкой

В сфере торговли, по словам Новикова, есть небольшие сбои в работе логистической системы. При этом необходимо различать дефицит товаров, которого на самом деле нет, и ажиотажный спрос на некоторые виды продукции, из-за чего люди и видят пустые полки. Здесь проблема в том, что система поставок в орловские магазины выстроена таким образом, что сами торговые точки не имеют больших подсобок, где можно было бы сложить большое количество товара. Поэтому привезти тот же сахар с запасом не получается. А дальше картина маслом: магазин видит, что весь товар с полок скупили, подает заявку на склад, чтобы привезли еще. Проходит порядка 5-6 часов, пока в крупном распределительном центре сформируют заказ для магазина и привезут необходимый товар, разгрузят, расставят. Поэтому орловцы и видят пустые полки, хотя на складах нужного товара более чем достаточно. Господин Новиков привел пример, когда в 8 часов в магазин привозили сахара столько, что все полки были им заставлены под завязку. А уже в 8.30 орловцы сметали весь товар подчистую. В итоге с торговыми сетями ведутся переговоры, чтобы они пересмотрели систему поставок и увеличили частоту подвоза наиболее востребованных позиций.

Что касается роста цен на некоторые продукты, то господин Новиков назвал происходящее коротко и ёмко: «спекуляция». В направлении необоснованного роста цен проводится постоянный мониторинг, в случае необходимости о выявленных случаях докладывается в УФАС по Орловской области. Кроме того, в самом антимонопольном ведомстве открыта горячая линия, и орловцы могут сами повлиять на ситуацию и сообщать обо всех случаях, когда торговые сети завышают цены. А УФАС уже разберется в причинах того, что цифры на ценниках растут как на дрожжах.

Депутат Евгений Косогов предложил решать проблемы ажиотажного спроса за счет работы ярмарок выходного дня. При наличии в регионе нескольких собственных сахарных заводов привезти на ярмарку тот же сахар и удовлетворить возросший спрос – вообще не проблема. Его идею поддержали и развили коллеги. Если выяснится, что какая-то торговая сеть необоснованно завышала цены, то перед входом в такие торговые сети и необходимо разворачивать ярмарки. Несколько лет назад сами владельцы торговых центров обращались с просьбой не делать ярмарки поблизости от крупных ТЦ. Если в сложной ситуации для владельцев супермаркетов прибыль оказалась важнее, то для властей важнее люди. А ярмарки перед входом позволят быстро и эффективно вернуть торговлю в рамки закона, – эмоционально выступил вице-спикер Михаил Вдовин. Еще одним предложением было освободить ярмарки выходного дня вообще от арендной платы, чтобы стимулировать местных производителей (в первую очередь небольших) привозить как можно больше своей продукции.

(Примечание редактора: безусловно, предложения депутатов абсолютно разумные и справедливые. Вот только на деле выходит не так, как в теории. К сожалению, спекулятивное завышение цен наблюдается не только в торговых сетях, но и на тех же… ярмарках выходного дня. Частные торговцы (в большинстве своем – перекупщики) вместо того, чтобы обеспечить орловчан доступными продуктами первой необходимости, устанавливают на ярмарках такие цены, которые крупным магазинам и не снились. В этом лично убедилась корреспондент «ОС», побывавшая на ярмарке выходного дня в минувшую субботу. Репортаж об этом читайте в рубрике «Тема номера»)

В ЖКХ проблем не видят

Руководитель профильного департамента Григорий Шайкин рассказал о текущей ситуации по ремонту кровель многоквартирных домов в областной столице и о перспективах ремонта дворовых территорий в условиях санкций. Григорий Шайкин отметил, что существенного роста цен на стройматериалы не ожидается, так как практически все они отечественного производства (за исключением китайских светильников). Поэтому проблемных объектов в сфере благоустройства быть не должно.

Существенных рисков господин Шайкин не видит и в части капремонта крыш. Торги идут, подрядчики выходят на контракты. Проблем с покупкой материалов не наблюдается. Однако, по его словам, есть опасение, что рост цен может сказаться на работе Фонда капитального ремонта, так как там действует предельная стоимость контракта. Власти будут искать варианты решения этой проблемы. По программе замены лифтов проблема заключается только в закупке комплектующих, которые ранее приобретались за рубежом. Как вариант – аналоги будут закупаться в дружественных странах. Сами лифты (в количестве 94 штук) уже приобретены, полностью собраны и доставлены к местам установки. В целом же данный вопрос решается через сотрудничество с дружественными странами.

Также Шайкин отметил, что в распоряжении департамента есть номенклатура по потребности в запасных частях и оборудовании у предприятий сферы ЖКХ. Проблем с поставками быть не должно. Тем более, что в недавней истории уже была ситуация, когда закупать оборудование напрямую было крайне проблематично. Но покупки через соседние государства никак не запрещались. Да, выстраивание новых логистических цепочек займет какое-то время, но ситуация не безвыходная.

Депутаты просили, чтобы со своей стороны департамент активизировал работу по заключению контрактов – чем раньше будут закуплены все необходимые материалы, тем меньше будет их цена. А поскольку используются отечественные материалы, то загрузка мощностей своих же предприятий очень благотворно скажется на экономике.

Запаса лекарств хватит на несколько месяцев

По ситуации с заключенными контрактами в сфере здравоохранения руководитель депздрава Станислав Шувалов был откровенен – риски существуют. Но при этом на момент проведения комитета ни от одного из поставщиков не было информации о намерениях прекратить сотрудничество. Однако ситуация меняется ежедневно, и в департаменте мониторят происходящее. Если вдруг какие-то риски возникнут, то проблемы будут решаться так, чтобы в первую очередь не пострадали пациенты.

Что касается цен на лекарства, то по ряду препаратов есть изменение стоимости в розничной сети. И этим вопросом плотно занимаются сразу два ведомства – и Росздравнадзор, и антимонопольная служба. Каждое изменение цен, особенно что касается жизненно необходимых препаратов, должно быть обоснованно. Кроме того, Шувалов напомнил, что максимальные цены на целый ряд препаратов в РФ нормируются, и поэтому, если в аптеках будут проявлять «чудеса эквилибристики» с ценами, это не останется незамеченным, а виновные будут наказаны.

По поставкам льготных лекарственных препаратов (по уже заключенным контрактам) никаких нареканий нет. Поставки идут в штатном режиме. В Минздраве заявили, что и субстанций, и самих препаратов для пациентов в России вполне достаточно. Имеется запас препаратов и в регионе. По различным позициям этот запас различен, так что в ближайшие месяцы беспокоиться о дефиците не приходится. Косвенно информацию главы депздрава подтвердила и представитель орловского тубдиспансера, которая отметила, что запасов лекарств для лечения больных туберкулезом хватит минимум на полгода.

Сергей Миляхин