Новая рубрика на сайте ФНС России поможет разобраться в налоговом уведомлении

На сайте ФНС России появилась новая промо-страница о налоговых уведомлениях 2018 года, которая поможет гражданам в них разобраться.

Рубрика «Налоговое уведомление 2018» (https://snu.nalog.ru/) описывает содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет их, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами. Также на промо-странице демонстрируются видеоролики по вопросам налогообложения недвижимости: о применении нового налогового вычета по земельному налогу, кадастровой стоимости в качестве налоговой базы и т. д.

С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений, информирует пресс-служба УФНС г. Орла.

 

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Опубликовано 11 Июл 2018 в 13:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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