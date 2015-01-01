Новая рубрика на сайте ФНС России поможет разобраться в налоговом уведомлении

На сайте ФНС России появилась новая промо-страница о налоговых уведомлениях 2018 года, которая поможет гражданам в них разобраться.

Рубрика «Налоговое уведомление 2018» (https://snu.nalog.ru/) описывает содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет их, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами. Также на промо-странице демонстрируются видеоролики по вопросам налогообложения недвижимости: о применении нового налогового вычета по земельному налогу, кадастровой стоимости в качестве налоговой базы и т. д.

С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых уведомлений, информирует пресс-служба УФНС г. Орла.