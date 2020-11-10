Новиков предложил навести порядок с вывозом мусора в Орле

Председатель горсовета Василий Новиков обратился к зампреду правительства региона Игорю Тинькову с предложением вместе с администрацией областного центра призвать к ответственному исполнению своих обязанностей руководство регоператора «УК Зеленая роща» и перевозчиков.

«У нас регулярно возникают вопросы из-за несвоевременного вывоза коммунальных отходов (особенно в частном секторе), не хватает контейнеров и бункеров на имеющихся площадках, продолжаются жалобы жителей Орла из-за некачественной уборки прилегающей к контейнерным площадкам территории. Все это требует решения, а не споров — кто за что отвечает», — отметил Василий Новиков.

Председатель горсовета отметил, что многие депутаты говорят о подобных проблемах на своих округах. «Это возмущает горожан, абсолютное большинство которых своевременно оплачивает услуги коммунальных служб», — подчеркнул председатель горсовета.