Новое оборудование на миллион купит Кромская ЦРБ

Из областного бюджета выделят 1 млн 175 тысяч рублей на приобретение автоматического гематологического анализатора и полуавтоматического биохимического анализатора для Кромской ЦРБ. Финансирование выделяется в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Новое оборудование поможет повысить эффективность проводимых медицинских исследований, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Департаменту финансов Орловской области дано поручение внести изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета, предусмотрев в 2021 году увеличение бюджетных ассигнований на приобретение медоборудования.