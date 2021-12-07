7 декабря 2021



Новое оборудование на миллион купит Кромская ЦРБ

Из областного бюджета выделят 1 млн 175 тысяч рублей на приобретение автоматического гематологического анализатора и полуавтоматического биохимического анализатора для Кромской ЦРБ. Финансирование выделяется в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Новое оборудование поможет повысить эффективность проводимых медицинских исследований, — рассказали в пресс-службе облправительства.
Департаменту финансов Орловской области дано поручение внести изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета, предусмотрев в 2021 году увеличение бюджетных ассигнований на приобретение медоборудования.

 

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Опубликовано 07 Дек 2021 в 16:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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