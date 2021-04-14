НОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УЖАСНУЛО ОРЛОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ (ЧАСТЬ 2)

№13 (637) от 14 апреля 2021 г.

FLB.RU: ЧЕТЫРЕ СРОКА ЛЕОНИДА МУЗАЛЕВСКОГО

За 10 лет к секретарю орловского регионального политсовета «Единой России» и председателю областного Совета народных депутатов накопились интересные вопросы

https://flb.ru/6/4335.html

Алексей Богомолов

Неделю назад мы писали о том, что Президент Российской Федерации, выступая на официальных серьёзных мероприятиях, никогда и ничего не говорит случайно. На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 17 марта 2021 года он, обращаясь к «прокурорскому активу», сказал: «Серьёзное внимание следует уделить борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества. Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам. http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65165

Президент России выступает на коллегии Генпрокуратуры

Игорь Краснов, Генеральный прокурор России, в конце прошлого года также намекнул на то, что прокуроры получают новый рычаг для борьбы с коррупцией: «Применительно к органам прокуратуры отмечу, что наделение их полномочиями по осуществлению контроля за расходами в отношении должностных лиц является современным трендом развития законодательства о противодействии коррупции, что еще раз подчеркивает нашу координирующую роль в борьбе с этим злом». https://rg.ru/2020/12/08/generalnyj-prokuror-igor-krasnov-o-novyh-sposobah-borby-s-korrupciej.html

Новая тенденция выявления реальных, а не формально задекларированных расходов и их соответствия доходам постепенно доходит и до российской глубинки. А там есть и что выявлять, и что пересчитывать, и с чем потом идти в следственный орган и суд. И именно таким образом обеспечивать другой тренд – не ужесточение наказания, а обеспечение его неотвратимости.

В первой части нашего расследования мы рассказывали о том, почему не проводилась проверка явного несоответствия расходов бывшего сити – менеджера Орла и члена регионального политсовета «Единой России» Александра Муромского. Сегодня в рамках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы рассматриваем не только юридические аспекты проблемы, но и вопрос о доходах, расходах и возможной деятельности председателя Орловского областного Совета народных депутатов и секретаря Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Семёновича Музалевского.

«ЗАКОН ЧИНОВНИКА-КОРРУПЦИОНЕРА»: ЕСЛИ ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОХОД ПАДАЕТ, ТЕНЕВОЙ — РАСТЁТ

Если глава администрации Орла Александр Муромский получил выговор от председателя горсовета, хотя и не вследствие проверки несоответствия расходов доходам и не за незадекларированный дом, то его старший товарищ по партии – секретарь регионального политсовета «Единой России» и председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский вообще обошёлся без взысканий.

«Кто ж его посадит, – зададитесь вы, подобно герою Савелия Крамарова из фильма «Джентльмены удачи», вопросом, – он же памятник!» Ну, памятник не памятник, а уличать формально второе лицо региона в сокрытии семейной недвижимости, тем более наказывать его вообще как-то оказалось некому. Журналисты, общественность и иные не облечённые полномочиями граждане, конечно, в расчёт не идут.

Семья спикера Орловского областного Совета народных депутатов, если судить по официально опубликованным сведениям о доходах от пребывания её главы во власти, постоянно несёт только финансовые потери. Леонид Семёнович Музалевский, успешный бизнесмен, судя по всему, является настоящим бессребреником, отказавшимся от серьёзных заработков ради государственной деятельности. Судите сами. В 2012 году газета «Красная строка», анализируя доходы депутатов облсовета, отмечала: «А третью ступеньку «пьедестала почета», напомним, тоже занимает единоросс, да не простой, а целый секретарь регионального политсовета «ЕР» и председатель всего облсовета Л. Музалевский (с законной супругой) – 30 миллионов 148 тысяч рублей, или более одного миллиона долларов… И это за один только прошлый год!» http://orelcity.ru/vlast-i-obshhestvo/arifmetika-chuzhix-karmanov/

А потом доходы его семейства стали катастрофически падать. И чем дальше, тем катастрофичнее становилось положение. За 2014 год чета Музалевских заработала 11,8 миллиона рублей, за 2015 – 8,8 миллиона, за 2016 – 5,8 миллиона, за 2017 – 6,4 миллиона. https://newsorel.ru/fn_470270.html За 2018 год – 5,8 миллиона, за 2019 – 4,76 миллиона (данные с официального сайта Орловского облсовета). За каких-то десять лет совместные доходы Леонида Семёновича Музалевского и его супруги, являющейся владелицей одного крупного предприятия и гендиректором другого, рухнули с 30,15 миллиона до 4,76 миллиона рублей в год!

Владимир Иванович Калиниченко: «Падение официальных доходов» – повод присмотреться к чиновнику»

Однажды перед съёмкой одной из телепередач в Останкино мы в гримёрке беседовали с Владимиром Ивановичем Калиниченко, одним из самых известных специалистов по борьбе с коррупцией, бывшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. Речь зашла о региональных руководителях и их доходах. Я привёл в пример спикера Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевского, чьи доходы после того, как он стал областным руководителем, неуклонно падали. Владимир Иванович ответил мне следующим образом: «Такую ситуацию можно назвать классическим проявлением действия «закона чиновника-коррупционера». Ограничения, налагаемые должностью, заставляют его уводить реальные доходы в тень и создавать, в соответствии с публикуемыми данными о доходах, впечатление чуть ли не нищего. Но реально общая масса доходов (легальных и нелегальных) только растёт. И падение официальных доходов – уже повод присмотреться к такому чиновнику для органов прокуратуры и следователей».

Так часто бывает у чиновников высокого ранга: семейные предприятия вдруг начинают «прозябать», собственность, если и появляется, то записанная на родственников или деловых партнёров, а многие вещи, за которые обычные граждане платят большие либо очень большие деньги, — такие, как дороги к собственным или арендованным участкам, электроснабжение, например, для освещения этих дорог к особнякам и для питания насосов в рыбоводческих хозяйствах, обустройство участков и строительство зданий и сооружений – становятся для высоких должностных лиц либо бесплатными, либо в десятки, а то и сотни раз более дешёвыми. Всё это составляет скрытую (латентную) от налоговых и контролирующих органов доходную базу, но находящуюся на виду у общественности и СМИ. Время от времени именно они обнаруживают удивительные нестыковки, которые могут при должном расследовании стать основой для выявления тех самых несоответствий расходов государственных и муниципальных служащих и их доходов, о которых говорил президент России на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Два года назад Леонид Семёнович Музалевский объявил, что он находится на политическом Олимпе. https://newsorel.ru/fn_454221.html А у небожителя должны быть какие-то мелкие радости. В 2019 году журналисты «Орловских новостей» опубликовали расследование о доходах, расходах и собственности семьи главного единоросса Орловщины. https://newsorel.ru/fn_470270.html И «совершенно случайно» обнаружили, что на земельном участке в Горках Орловского района, который к тому времени уже несколько лет находился в аренде у супруги спикера (на 45 годков), стоит строение из красного кирпича. Архитектурные формы не поражали, отделки, как у дома Муромского, не видно, зато по размеру ясно, кто «на районе центровой». Вот скриншот аэрофотосъёмки коттеджного посёлка, который журналисты назвали «Олимпийская деревня Музалевского». В нём они обнаружили дома близких к спикеру людей и его деловых партнёров. Самый большой дом – это дом на участке, находящемся в пользовании госпожи Музалевской.

Вид сверху. Самый большой дом, как и положено, у партийного вожака

Остаток 2019 года, особенно после того как появились статьи и о других «странных» особняках орловских чиновников высокого уровня, которые в реальности существуют, а формально – нет, Леонид Семёнович раздумывал о том, что ему делать с выявленной «шакалами с фотоаппаратами» собственностью. Дом хоть и выглядел находящимся в меньшей степени готовности, но был, как и у Муромского, подключён ко всем коммуникациям, то есть мог использоваться.

Испуганный Муромский, который получил выговор, зарегистрировал свой дом как «объект незавершённого строительства», дабы избежать дальнейших проверок, хотя по данному вопросу областная администрация и председатель горсовета его практически оправдали. А непуганый Музалевский решил, что в сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые подлежат опубликованию, его дом площадью в 693,4 кв. м будет именоваться как «объект индивидуального жилищного строительства». И должен быть готов, что в случае проверки несоответствия его доходов и расходов этот дом будет подвергнут строительно-технической и финансовой экспертизе именно как готовый объект, а не недостроенное здание. Правда, остаётся один щекотливый вопрос: Леонид Семёнович как депутат облсовета обязан был указывать в подававшихся им сведениях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера данное сооружение в качестве либо объекта незавершённого строительства, либо как готовый особняк и в 2017, и в 2018, и в 2019 годах. Но этого не сделал. И никакого наказания за скрытую недвижимость не понёс. А о рассмотрении этого вопроса на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Орловского областного Совета народных депутатов, председателем которой является бывший заместитель начальника УФСБ по Орловской области Сергей Соколов, никакой речи не было в принципе.

Любопытная деталь. До недавнего времени у чиновника, который имел проблемы с несоответствием доходов и расходов, был выход: уволиться по результатам проверки. Тогда дальнейшие действия по выявлению доходов-расходов прокуратурой не производились. Вот что говорил по этому поводу Генеральный прокурор России Игорь Краснов: «С 2018 года прокуратура наделена полномочиями осуществлять контроль за расходами и проводить соответствующие проверочные мероприятия в отношении работников, уволенных в ходе ранее проведенных проверок. Таким образом устранен пробел, когда увольнение проверяемого лица позволяло ему уходить от ответственности». https://rg.ru/2020/12/08/generalnyj-prokuror-igor-krasnov-o-novyh-sposobah-borby-s-korrupciej.html

Сегодня прокуратура получает возможность в соответствии с поручением президента организовывать выявление несоответствия расходов государственных и муниципальных служащих их доходам как после их увольнения с должности, так и до него. Многие журналисты говорят о том, что у прокуратуры нет законодательной базы, не имеется средств для организации подобных проверок.

Что касается законодательной базы, то в настоящее время Федеральный закон от 3.12.2012 № 230 ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (в редакции от 03.08.2018 г.), не предусматривает инициирования органами прокуратуры контрольных мероприятий в отношении действующих чиновников. Но если президент России на заседаниях коллегии прокуратуры говорит: «Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», то придётся органам прокуратуры заниматься и действующими чиновниками. Как именно, на каких основаниях? Тут возможны варианты. Либо будут внесены изменения в Федеральный Закон №230 и другие законодательные или подзаконные акты, либо региональным прокуратурам будут даны разъяснения Генпрокуратуры по итогам коллегии, либо будет организовано более плотное взаимодействие прокуроров с должностными лицами, на настоящий момент уполномоченными инициировать такую проверку. Последний вариант в некоторых регионах уже действует. Да и нам в свете президентских пожеланий трудно сомневаться в том, что в ситуации с незарегистрированной недвижимостью сити-менеджера Орла и члена регионального политсовета «Единой России» Александра Муромского, если бы она имела место сегодня, губернатор Орловской области отказал бы прокурору Орловской области в инициировании проверки несоответствия доходов Муромского и его расходов…

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ МУЗАЛЕВСКОГО БЫЛО. А ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ?

Но вернёмся к Леониду Семёновичу Музалевскому, ситуация с доходами-расходами которого запутана (вполне возможно, что умышленно) до крайности. У него и его семьи есть достаточно много недвижимости, собственной, или взятой в аренду лично или через руководимые родственниками организации, сомнительного происхождения дороги, построенные к этим объектам, «семейное» рыбоводческое хозяйство, доли в предприятиях и пр. Но многие считают, что главной и скрытой частью доходов Музалевского является продвижение состоятельных граждан в депутаты различных уровней. Об этом много говорили и писали, в том числе и в материале FLB.RU осенью прошлого года, когда Музалевский лично пытался уговорить, обещая общее покровительство и иные блага, однофамильца кандидата в депутаты Орловского горсовета от «Единой России» А.П. Верижникова, чтобы тот снял свою кандидатуру с выборов. Сколько мог «стоить» такой демарш председателя Орловского облсовета, можно только догадываться… https://flb.ru/6/4270.html

Потерпевший А.Е. Верижников обратился в органы внутренних дел и в СКР с сообщениями о преступлении, заявив, что Л.С. Музалевский предлагал ему денежные средства и общее покровительство за снятие его кандидатуры с выборов в Орловский горсовет, чем совершил покушение на воспрепятствование осуществлению его избирательных прав.

Заявление А.Е. Верижникова на имя министра внутренних дел В.А. Колокольцева

После регистрации заявлений А.Е. Верижникова вроде бы началось расследование, он даже прошёл психофизиологическое исследование с помощью полиграфа. Сообщение об этом появилось 24 сентября прошлого года. https://newsorel.ru/fn_610592.html Предложение пройти полиграф, сделанное Л.С. Музалевскому, осталось без ответа… Это, правда, не помешало ему обвинить А.Е. Верижникова в клевете. https://orelgrad.ru/blog/2020/09/01/nedopustimo-opuskatsya-do-klevety-muzalevskij-prokommentiroval-informaciyu-o-vstreche-s-dvojnikom-verizhnikova/ «Оценку этой провокации, – сказал главный орловский единоросс, – дадут правоохранительные органы». https://zen.yandex.ru/media/newsorel/sviatyh-i-idealnyh-net-na-muzalevskogo-zaiavili-v-prokuraturu-o-davlenii-na-kandidata-v-orlovskii-gorsovet-5f4e50a8b43aa5276cda9761 И где эта оценка?

Вообще-то, если исходить из устава партии «Единая Россия», то Музалевский должен «в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами». А ещё Музалевскому в соответствии с уставом партии вменяется следующая обязанность: «В случае если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подать в отставку со всех партийных должностей».

Похоже, Леонид Семёнович до 2029 года в отставку не собирается…

Но выяснение, соответствуют ли действительности обвинения в совершении преступлений или проступков (они были официально зарегистрированы), затянулось, если не сказать заглохло. Прошло почти семь месяцев. Никаких сообщений из СУ СК России по Орловской области о ходе и тем более о завершении расследования не поступало. Единственное, что на настоящий момент известно, это то, что Музалевского опрашивали по данному вопросу. Учитывая широкий общественный резонанс, как нам представляется, кулуарное решение по данному вопросу в наше время просто недопустимо. Орловцы, которым осенью предстоит участие в выборах, должны знать, как идёт расследование, либо понимать, что оно на каком-то этапе было прекращено, а информация об этом фактически засекречена. От этого будет зависеть в том числе и их доверие к выборному процессу в регионе. Здесь можно возлагать определённые надежды на прокуратуру Орловской области, которая в последнее время занимает принципиальную позицию в отношении нарушения закона и расследования резонансных дел, касающихся чиновников, в том числе и самого высокого ранга.

Что же касается реальных доходов и расходов Леонида Семёновича, в том числе и в ходе выборов, то, учитывая его высокую должность, официально их посчитать крайне трудно, но такая задача, если она будет поставлена, вполне выполнима для прокуратуры и органов, уполномоченных на ведение оперативно-розыскной деятельности.

О СРОКАХ ДЛЯ МУЗАЛЕВСКОГО

Партия «Единая Россия» всегда декларировала обновление руководящих кадров и ротацию региональных и федеральных руководителей. И вроде бы по уставу партии Леонид Семёнович, занимающий должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» с июня 2011 года, летом должен сложить свои полномочия после истечения двух пятилетних сроков. Вот соответствующая статья устава: «8.2.3.1. «Одно и то же лицо не может занимать одну и ту же выборную должность руководителя коллегиального руководящего органа, контрольно-ревизионного органа Партии, а равно – соответствующую должность в региональных, местных и первичных отделениях Партии более двух сроков подряд».

Но не так прост Леонид Семёнович, и не так уж категоричен устав партии «Единая Россия». Сколько сроков было у Леонида Семёновича Музалевского за время его руководства орловскими единороссами?

Срок №1 – июнь 2011 года – 7 декабря 2012 года. В мае 2011 года полномочия секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» сложил И.Я Мосякин. С июня 2011 года, как это следует из его биографии, Леонид Семёнович Музалевский возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия».

А 7 декабря 2012 его переизбирают секретарём регионального отделения.

Срок №2 – 7 декабря 2012 года – 23 декабря 2016 года. Проходит чуть более четырёх лет, и Леонид Семёнович снова избирается секретарём регионального отделения.

Срок №3 – 23 декабря 2016 года – 31 января 2019 года. 31 января 2019 года досрочно прекращены полномочия президиума регионального политсовета и секретаря регионального отделения. На внеочередной конференции Музалевский переизбран на новый срок.

Срок №4 – 31 января 2019 года – настоящее время. То есть Леонид Семёнович по факту «тянет» уже четвёртый срок.

Но он сам считает, что этот срок вообще первый! И основания для этого у него есть. Он действительно не отработал ни одного пятилетнего срока в качестве секретаря регионального отделения партии, поскольку первый срок (2011–2012 годы) вообще не в счёт, так как, по данным в Едином государственном реестре юридических лиц, он занимает должность руководителя с 26 декабря 2012 года. И вообще должность Леонида Семёновича называлась тогда не «секретарь регионального отделения», а «секретарь регионального политического совета». В общем, первый срок решили обнулить!

Что касается второго срока, то смотрим устав. Статья 13.8.8.1. «Секретарь регионального отделения Партии является высшим должностным лицом регионального отделения Партии, избирается Конференцией регионального отделения Партии на срок полномочий Президиума Регионального политического совета из числа делегатов Конференции тайным голосованием на альтернативной основе (не менее двух кандидатур)».

На срок полномочий? Каков же он? Статья 13.9.4. «Члены Президиума Регионального политического совета избираются Конференцией регионального отделения Партии из числа членов Регионального политического совета тайным голосованием сроком на пять лет». При этом (ст. 13.9.5.) «полномочия Президиума Регионального политического совета сохраняются до избрания нового состава Президиума Регионального политического совета».

Второй срок (2012–2016 годы) также не пятилетний. Обнуляем его. Равно как и третий (2016–2019 годы). Так что Леонид Семёнович с полным правом может считать, что ему, если не случится чего-нибудь ещё «внеочередного», можно запросто работать примерно до 2029 года. Интересно, что московские руководители партии «Единая Россия» как-то не задумываются о том, что десять лет руководства – это два срока по пять лет, а не четыре по 1–4 года, а также о том, что основополагающий принцип ротации руководящих кадров вдруг не сработал в отношении одного из самых одиозных региональных руководителей «Единой России».

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» с десятилетним стажем Леонид Семёнович Музалевский – фигура действительно уникальная. И по способности превращать любые выборы из затратного мероприятия в прибыльное, и по количеству претензий к нему со стороны граждан (в 2019 году в Администрацию Президента России было передано более 28 000 подписей жителей региона за его отставку). И ещё он, пожалуй, единственный из руководителей законодательных органов регионов, отставки которого жители Орла требовали на официально согласованном массовом митинге.