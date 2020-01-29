29 января 2020



Новогоднее оборудование с площади Ленина уберут до конца недели

До конца этой недели новогоднее оборудование, которое украшало площадь Ленина и ул. Ленина (в районе гостиницы «Салют»), отправят на хранение.

Все демонтированные украшения — от гирлянд до торговых «домиков» — будут храниться на территории трех муниципальных предприятий: «Зеленстрой», «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» и «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла». За их сохранность отвечают сотрудники УКХ и предприятий, сообщает администрация города Орла.

До конца зимы жителей и гостей Орла продолжат радовать «ёлочки» и светящиеся шары на ул. Ленина, а также инсталляции в районе Городского парка культуры и отдыха.

 

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Опубликовано 29 Янв 2020 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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