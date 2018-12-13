Новогодние и Рождественские праздники в Орле (6+)
|Наименование мероприятий
|Дата и время проведения*
|Место проведения
|Награждение победителей городского конкурса «Молодые лица города — 2018»
|19 декабря
15.00
|Орловский государственный институт культуры
|Новогодний фестиваль «Пусть счастье в каждый дом войдёт»
|20-28 декабря
|Библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»
|Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой детей-инвалидов на дому с вручением сладких новогодних подарков
|20-25 декабря
|По адресам
|Новогодняя благотворительная концертная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья
|20-30 декабря
|МБУК «Ансамбль танца «Славица»
|Новогодние интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки и показом спектаклей для детей
|с 20 декабря по 10 января
|МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина»
|Новогодние спектакли, интермедии, утренники, вечера отдыха, новогодние балы, спортивные и развлекательные программы, турниры
|20 декабря —
08 января
|Общеобразовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования
|Торжественное открытие центральной новогодней елки и ледового катка
|21 декабря
15.00
|Площадь Ленина
|Предновогодние ярмарки
|22 декабря
29 декабря
|ул. Узловая,2
Металлургов, 17
Комсомольская площадь
Площадь Жукова
|Новогоднее представление для детей, участвующих в социально-значимых проектах, реализуемых на территории города Орла, и детей, воспитывающихся в малообеспеченных многодетных и неполных семьях
|24 декабря 11.30
|БУК ОО «Орловская государственная филармония
|Интермедии у Новогодней елки
|24-30 декабря
11.00
14.00
|МБУК «Орловский городской центр культуры»
|Муниципальная ёлка главы администрации города Орла для детей-сирот и детей-инвалидов
|28 декабря 11.00
|ОГАТ им. И.С. Тургенева
|Новогоднее представление для детей, состоящих на учете в субъектах системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
|28 декабря
12.00
|Дом детского творчества №3
города Орла
|Интермедия у Новогодней елки и спектакль длядетей, отличившихся успехами в учебе, творчестве и спорте
|28 декабря
14.00
|ОГАТ им. И.С. Тургенева
|Новогоднее представление для детей из многодетных семей
|28 декабря
14.00
|БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
|Театрализованная интермедия и игровые программы
|20-31 декабря
|МБУК «Детский парк»
|Новогодняя ночь для жителей Заводского района
|31 декабря-
1 января
|Площадь перед МБУК «Орловский городской центр культуры»
|Встреча Нового года.
Праздничный фейерверк
|1 января
01.30
|Площадь МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург»
|Новогодняя ночь.
Праздничный фейерверк
|1 января
01.30
02.00
|Площадь Ленина
|Театрализованный новогодний праздник
|1 января
01.30
|МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
|Новогодние интермедии для детей
|3-5 января
|МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
|Театрализованные интермедии
|1-6 января
|МБУК «Детский парк»
|Спортивный праздник «Зимние забавы»
|5 января
12.00
|МБУДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»
|Рождественские встречи и посиделки
|6-13 января
|Библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»
|Рождественские колядки
|7 января
12.00
|Площадь Ленина
|Обрядово-фольклорная программа
|7 января
13.00
|МБУК «Детский парк»
|Праздничный Рождественский концерт
|7 января
13.00
|МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
|Интермедия у Новогодней елки и спектакль длядетей
|7 января
14.00
|ОГАТ им. И.С. Тургенева
|Рождественская сказка учащихся отделения православного пения Орловской детской школы искусств имени Д.Б. Кабалевского и Православной гимназии имени Священномученника Иоанна Кукши
|10 января
|МБУДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»
|Народные гуляния, посвященные Старому Новому году
|13 января
15.00
|Площадь Ленина
|Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды»
|15 января
17.00
|МБУК «Орловский городской центр культуры»