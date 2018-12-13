13 декабря 2018



Новогодние и Рождественские праздники в Орле (6+)

Наименование мероприятий Дата и время проведения* Место проведения
Награждение победителей городского конкурса «Молодые лица города — 2018» 19 декабря

15.00

 Орловский государственный институт культуры
Новогодний фестиваль «Пусть счастье в каждый дом войдёт» 20-28 декабря Библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой детей-инвалидов на дому с вручением сладких новогодних подарков 20-25 декабря По адресам
Новогодняя благотворительная концертная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 20-30 декабря МБУК «Ансамбль танца «Славица»
Новогодние интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки и показом спектаклей для детей с 20 декабря по 10 января МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина»
Новогодние спектакли, интермедии, утренники, вечера отдыха, новогодние балы, спортивные и развлекательные программы, турниры 20 декабря —

08 января

 Общеобразовательные учреждения

Учреждения дополнительного образования
Торжественное открытие центральной новогодней елки и ледового катка 21 декабря

15.00

 Площадь Ленина
Предновогодние ярмарки 22 декабря

29 декабря

 ул. Узловая,2

Металлургов, 17

Комсомольская площадь

Площадь Жукова
Новогоднее представление для детей, участвующих в социально-значимых проектах, реализуемых на территории города Орла, и детей, воспитывающихся в малообеспеченных многодетных и неполных семьях 24 декабря 11.30 БУК ОО «Орловская государственная филармония
Интермедии у Новогодней елки 24-30 декабря

11.00

14.00

 МБУК «Орловский городской центр культуры»
Муниципальная ёлка главы администрации города Орла для детей-сирот и детей-инвалидов 28 декабря 11.00 ОГАТ им. И.С. Тургенева
Новогоднее представление для детей, состоящих на учете в субъектах системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 28 декабря

12.00

 Дом детского творчества №3

города Орла
Интермедия у Новогодней елки и спектакль длядетей, отличившихся успехами в учебе, творчестве и спорте 28 декабря

14.00

 ОГАТ им. И.С. Тургенева
Новогоднее представление для детей из многодетных семей 28 декабря

14.00

 БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»
Театрализованная интермедия и игровые программы 20-31 декабря МБУК «Детский парк»
Новогодняя ночь для жителей Заводского района 31 декабря-

1 января

 Площадь перед МБУК «Орловский городской центр культуры»
Встреча Нового года.

Праздничный фейерверк

 1 января

01.30

 Площадь МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург»
Новогодняя ночь.

Праздничный фейерверк

 1 января

01.30

02.00

 Площадь Ленина
Театрализованный новогодний праздник 1 января

01.30

 МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Новогодние интермедии для детей 3-5 января МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Театрализованные интермедии 1-6 января МБУК «Детский парк»
Спортивный праздник «Зимние забавы» 5 января

12.00

 МБУДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»
Рождественские встречи и посиделки 6-13 января Библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»
Рождественские колядки 7 января

12.00

 Площадь Ленина
Обрядово-фольклорная программа 7 января

13.00

 МБУК «Детский парк»
Праздничный Рождественский концерт 7 января

13.00

 МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Интермедия у Новогодней елки и спектакль длядетей 7 января

14.00

 ОГАТ им. И.С. Тургенева
Рождественская сказка учащихся отделения православного пения Орловской детской школы искусств имени Д.Б. Кабалевского и Православной гимназии имени Священномученника Иоанна Кукши 10 января МБУДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»
Народные гуляния, посвященные Старому Новому году 13 января

15.00

 Площадь Ленина
Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» 15 января

17.00

 МБУК «Орловский городской центр культуры»

 

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Опубликовано 13 Дек 2018 в 11:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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