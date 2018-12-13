Наименование мероприятий Дата и время проведения* Место проведения

Награждение победителей городского конкурса «Молодые лица города — 2018» 19 декабря 15.00 Орловский государственный институт культуры

Новогодний фестиваль «Пусть счастье в каждый дом войдёт» 20-28 декабря Библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»

Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой детей-инвалидов на дому с вручением сладких новогодних подарков 20-25 декабря По адресам

Новогодняя благотворительная концертная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 20-30 декабря МБУК «Ансамбль танца «Славица»

Новогодние интермедии с участием Деда Мороза и Снегурочки и показом спектаклей для детей с 20 декабря по 10 января МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина»

Новогодние спектакли, интермедии, утренники, вечера отдыха, новогодние балы, спортивные и развлекательные программы, турниры 20 декабря — 08 января Общеобразовательные учреждения Учреждения дополнительного образования

Торжественное открытие центральной новогодней елки и ледового катка 21 декабря 15.00 Площадь Ленина

Предновогодние ярмарки 22 декабря 29 декабря ул. Узловая,2 Металлургов, 17 Комсомольская площадь Площадь Жукова

Новогоднее представление для детей, участвующих в социально-значимых проектах, реализуемых на территории города Орла, и детей, воспитывающихся в малообеспеченных многодетных и неполных семьях 24 декабря 11.30 БУК ОО «Орловская государственная филармония

Интермедии у Новогодней елки 24-30 декабря 11.00 14.00 МБУК «Орловский городской центр культуры»

Муниципальная ёлка главы администрации города Орла для детей-сирот и детей-инвалидов 28 декабря 11.00 ОГАТ им. И.С. Тургенева

Новогоднее представление для детей, состоящих на учете в субъектах системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 28 декабря 12.00 Дом детского творчества №3 города Орла

Интермедия у Новогодней елки и спектакль длядетей, отличившихся успехами в учебе, творчестве и спорте 28 декабря 14.00 ОГАТ им. И.С. Тургенева

Новогоднее представление для детей из многодетных семей 28 декабря 14.00 БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»

Театрализованная интермедия и игровые программы 20-31 декабря МБУК «Детский парк»

Новогодняя ночь для жителей Заводского района 31 декабря- 1 января Площадь перед МБУК «Орловский городской центр культуры»

Встреча Нового года. Праздничный фейерверк 1 января 01.30 Площадь МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург»

Новогодняя ночь. Праздничный фейерверк 1 января 01.30 02.00 Площадь Ленина

Театрализованный новогодний праздник 1 января 01.30 МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

Новогодние интермедии для детей 3-5 января МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

Театрализованные интермедии 1-6 января МБУК «Детский парк»

Спортивный праздник «Зимние забавы» 5 января 12.00 МБУДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»

Рождественские встречи и посиделки 6-13 января Библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»

Рождественские колядки 7 января 12.00 Площадь Ленина

Обрядово-фольклорная программа 7 января 13.00 МБУК «Детский парк»

Праздничный Рождественский концерт 7 января 13.00 МАУК «Городской парк культуры и отдыха»

Интермедия у Новогодней елки и спектакль длядетей 7 января 14.00 ОГАТ им. И.С. Тургенева

Рождественская сказка учащихся отделения православного пения Орловской детской школы искусств имени Д.Б. Кабалевского и Православной гимназии имени Священномученника Иоанна Кукши 10 января МБУДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»

Народные гуляния, посвященные Старому Новому году 13 января 15.00 Площадь Ленина