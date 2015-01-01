«Новогодний» график работы почтовых отделений в Орловской области

В период новогодних праздников почтовые отделения в Орловской области будут работать в следующем режиме.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2017 года — выходные для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Клиентский зал УКД (участок курьерской доставки) и курьерский прием-доставка ЕMS отправлений будет иметь только один выходной – 1 января, 31 декабря — рабочий день, с 9 до 17 часов, со 2 по 8 января — с 9 до 18 часов.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone, информирует УФПС Орловской области.

 

В Орловской области задержали мошенниц, обокравших стариков
На орловской станции обезжелезивания побывали «люди в масках»
В Орле задержали 4 тонны мяса неизвестного происхождения
Опубликовано 29 Дек 2016 в 14:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"