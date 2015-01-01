«Новогодний» график работы почтовых отделений в Орловской области

В период новогодних праздников почтовые отделения в Орловской области будут работать в следующем режиме.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2017 года — выходные для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Клиентский зал УКД (участок курьерской доставки) и курьерский прием-доставка ЕMS отправлений будет иметь только один выходной – 1 января, 31 декабря — рабочий день, с 9 до 17 часов, со 2 по 8 января — с 9 до 18 часов.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone, информирует УФПС Орловской области.