Новогодняя марка со Снегурочкой появилась в отделениях Почты России

4 декабря в резиденции российской Снегурочки в Костроме состоялось гашение почтовой марки, посвященной Новому году. На марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса.

Новогодняя почтовая марка подходит для отправки писем и открыток по России, а двух марок будет достаточно, чтобы передать привет за рубеж. Общий тираж составляет 333 тысячи экземпляров.

Приобрести марку можно во всех отделениях Почты России, сообщает УФПС Орловской области.