6 декабря 2018



Новогодняя марка со Снегурочкой появилась в отделениях Почты России

4 декабря в резиденции российской Снегурочки в Костроме состоялось гашение почтовой марки, посвященной Новому году. На марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса.

Новогодняя почтовая марка подходит для отправки писем и открыток по России, а двух марок будет достаточно, чтобы передать привет за рубеж. Общий тираж составляет 333 тысячи экземпляров.

Приобрести марку можно во всех отделениях Почты России, сообщает УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Дек 2018 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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