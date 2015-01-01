Новогодняя ёлка в Детском парке Орла переносится в связи с днем траура

В связи с объявлением 26 декабря общенациональным днем траура, открытие новогодней ёлки в Детском парке в этот день отменяется.

Мероприятие переносится на вторник, 27 декабря, на 13 часов. Награждение победителей и участников фестиваля-конкурса «Ёлочная игрушка» состоится также 27 декабря в 13.30.

Для юных гостей подготовлено представление «Приключения Золотого петушка». Главным героем интермедии станет символ наступающего года, который окажется во власти злых сил, а принять участие в его спасении смогут все гости праздника.

Сразу после представления, в 13.30, состоится награждение победителей и участников городского конкурса-фестиваля «Ёлочная игрушка». Он проходит в областном центре уже в пятый раз. Орловские школьники приносят в Детский парк елочные игрушки, изготовленные своими руками в самых различных техниках. В этом году на конкурс было представлено 107 игрушек, почти все они уже украшают главную новогоднюю ель в парке.

Пресс-служба администрации Орла