Новогодняя ёлка в Детском парке Орла переносится в связи с днем траура

В связи с объявлением 26 декабря общенациональным днем траура, открытие новогодней ёлки в Детском парке в этот день отменяется.

Мероприятие переносится на вторник, 27 декабря, на 13 часов. Награждение победителей и участников фестиваля-конкурса «Ёлочная игрушка» состоится также 27 декабря в 13.30.

Для юных гостей подготовлено  представление «Приключения Золотого петушка». Главным героем интермедии станет символ наступающего года, который окажется во власти злых сил, а принять участие в его спасении смогут все гости праздника.

Сразу после представления, в 13.30, состоится награждение победителей и участников  городского конкурса-фестиваля «Ёлочная игрушка». Он проходит в областном центре уже в пятый раз. Орловские школьники приносят в Детский парк елочные игрушки, изготовленные своими руками в самых различных техниках. В этом году на конкурс было представлено 107 игрушек, почти все они уже украшают главную новогоднюю ель в парке.

Пресс-служба администрации Орла

 

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Опубликовано 26 Дек 2016 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 164

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