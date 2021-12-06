6 декабря 2021



Новосильский чиновник и его жена напали на сотрудников полиции и оскорбили их

В Орловской области возбуждены уголовные дела о применении насилия и оскорблении сотрудников полиции.

Следственными органами СК России по Орловской области на основании материалов УМВД России по Орловской области в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района Орловской области, а также его супруги возбуждены уголовные дела о совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).

По данным следствия, 2 декабря 2021 года подозреваемые в вечернее время находились на одной из улиц в городе Новосиле Орловской области в состоянии алкогольного опьянения, где они применили в отношении сотрудников полиции насилие, причинили им физическую боль, а также публично оскорбили их.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 06 Дек 2021 в 14:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 59

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