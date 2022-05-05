Новосильский межрайонный прокурор отстоял права инвалида в суде

Новосильской межрайонной прокуратурой проведена проверка требований законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения.

Установлено, что местная жительница в связи с заболеванием имеет 2 группу инвалидности и находится на диспансерном наблюдении в БУЗ ОО «Корсаковская ЦРБ».

Согласно действующему законодательству женщина должна обеспечиваться бесплатно соответствующими медицинскими изделиями. В ноябре 2021 г. ей был выдан рецепт на их получение. Однако своевременно медицинские изделия инвалиду не выдали, рецепт длительное время находился на отсроченном обеспечении.

Межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с тем, чтобы обязать департамент здравоохранения Орловской области обеспечить женщину-инвалида медицинскими изделиями в соответствии с медицинскими показаниями.

Суд требования межрайонного прокурора удовлетворил.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.