5 мая 2022



Новосильский межрайонный прокурор отстоял права инвалида в суде

Новосильской межрайонной прокуратурой проведена проверка требований законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения.

Установлено, что местная жительница в связи с заболеванием имеет 2 группу инвалидности и находится на диспансерном наблюдении в БУЗ ОО «Корсаковская ЦРБ».

Согласно действующему законодательству женщина должна обеспечиваться бесплатно соответствующими медицинскими изделиями. В ноябре 2021 г. ей был выдан рецепт на их получение. Однако своевременно медицинские изделия инвалиду не выдали, рецепт длительное время находился на отсроченном обеспечении.

Межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с тем, чтобы обязать департамент здравоохранения Орловской области обеспечить женщину-инвалида медицинскими изделиями в соответствии с  медицинскими показаниями.

Суд требования межрайонного прокурора удовлетворил.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

 

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Опубликовано 05 мая 2022 в 14:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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