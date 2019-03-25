25 марта 2019



Новосильский предприниматель установил электросчетчик «с пультом»

В Новосильском районе индивидуальный предприниматель остался без электроэнергии и с крупным долгом из-за того, что установил так называемый «счётчик с пультом», сообщает «Орловский энергосбыт».

Нарушение было выявлено сетевой компанией. При проверке показаний электросчётчика сотрудники заметили, что контрольная пломба не соответствует нормам. В присутствии абонента и свидетелей специалисты вскрыли прибор учёта. Внутри было вмонтировано постороннее устройство со схемой дистанционного управления. По результатам проверки сотрудники сетевой организации составили акт о неучтённом потреблении электроэнергии.

По решению суда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N442 индивидуальному предпринимателю был произведён перерасчёт платы за безучётное потребление. Он задолжал более 673 тысяч рублей.

Учитывая внушительную сумму долга, потребитель просил сделать ему рассрочку платежа, предложил график погашения задолженности. Однако сразу же нарушил его. В связи с несоблюдением обязательств абонент был отключен от электроснабжения до полного погашения долгов.

— В случае выявления безучетного потребления бытовым потребителям перерасчёт делается с повышающим коэффициентом 10, юридическим лицам и приравненным к ним абонентам – по максимальной мощности. А за самовольное подключение к энергосетям потребителям грозят штрафы. То есть санкции за хищение ресурса могут быть в десятки раз выше, чем якобы полученная экономия. И самое главное, несанкционированное подключение к энергосетям чревато возникновением пожара, — прокомментировала начальник управления по работе с клиентами в Орловской области ООО «Орловский энергосбыт» Галина Бутырская.

 

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Опубликовано 25 Мар 2019 в 14:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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