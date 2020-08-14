Новостройки Орла будут комплектоваться очень умными счетчиками

На заседании профильного комитета областного совета депутатам рассказали, что с 1 января 2021 года только что построенные многоквартирные дома должны быть оснащены индивидуальными приборами учёта, способными присоединять их к интеллектуальным системам учёта электроэнергии. Приборы должны быть переданы застройщиком поставщику, в зоне ведения которого находится конкретный дом до введения в эксплуатацию всего объекта. Строителям лучше подготовиться к нововведению заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Депутаты попытались выяснить, чем новые «умные» счетчики принципиально отличаются от уже установленных в домах автоматических систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Учитывая широкий спектр модельного ряда – очень может случиться, что уже имеющиеся АСКУЭ вполне подойдут под новые требования закона. Но речь в первую очередь про новостройки – орловским строителям предстоит тщательно подойти к выбору моделей счетчиков, так как в законе довольно внушительный перечень требований.