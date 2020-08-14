14 августа 2020



Новостройки Орла будут комплектоваться очень умными счетчиками

На заседании профильного комитета областного совета депутатам рассказали, что с 1 января 2021 года только что построенные многоквартирные дома должны быть оснащены индивидуальными приборами учёта, способными присоединять их к интеллектуальным системам учёта электроэнергии. Приборы должны быть переданы застройщиком поставщику, в зоне ведения которого находится конкретный дом до введения в эксплуатацию всего объекта. Строителям лучше подготовиться к нововведению заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Депутаты попытались выяснить, чем новые «умные» счетчики принципиально отличаются от уже установленных в домах автоматических систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Учитывая широкий спектр модельного ряда – очень может случиться, что уже имеющиеся АСКУЭ вполне подойдут под новые требования закона. Но речь в первую очередь про новостройки – орловским строителям предстоит тщательно подойти к выбору моделей счетчиков, так как в законе довольно внушительный перечень требований.

 

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Опубликовано 14 Авг 2020 в 19:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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