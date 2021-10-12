12 октября 2021



Новые подопечные проекта «Собака в добрые руки» ищут хозяев

Запущенный в июне этого года орловский проект «Собака в добрые руки» успешно развивается. Благодаря проекту питомцы обретают хозяев, а на их места приходят новые, мечтающие о заботе и ласке. Так, недавно база питомцев существенно пополнилась. На сайте проекта появились около 40 новых анкет. Ознакомиться с ними можно по ссылке dogs57.ru.

“Очень отрадно, что наш проект развивается. Благодаря ему уже более 5 собак обрели свой дом, а орловчане стали чаще откликаться на зов помощи четвероногим. Кстати, к проекту подключились новые участники — орловская региональная общественная организация защиты животных «Забота» и волонтерская группа помощи бездомным животным «Пушистые сердца», – прокомментировал заместитель руководителя ЦУР Орловской области Никита Майоров.

Напомним, проект «Собака в добрые руки» призван помочь питомцам найти хозяев и сократить численность бездомных животных. Его совместно разработали и запустили волонтеры орловского центра передержки «Альфа», администрация Орловской области и Центр управления регионом Орловской области. На специальном сайте dogs57.ru разместили анкеты собак, которых можно забрать. Также с помощью сайта можно помочь животным кормом и необходимыми товарами, записаться в ряды кураторов и волонтеров.

 

В октябре жителям Орла за отопление придут сразу три квитанции
На благоустройство кладбищ в Орле выделят 23 млн руб.
В Орле все больше бездомных собак обретает хозяев
Опубликовано 12 Окт 2021 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"