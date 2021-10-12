Новые подопечные проекта «Собака в добрые руки» ищут хозяев

Запущенный в июне этого года орловский проект «Собака в добрые руки» успешно развивается. Благодаря проекту питомцы обретают хозяев, а на их места приходят новые, мечтающие о заботе и ласке. Так, недавно база питомцев существенно пополнилась. На сайте проекта появились около 40 новых анкет. Ознакомиться с ними можно по ссылке dogs57.ru.

“Очень отрадно, что наш проект развивается. Благодаря ему уже более 5 собак обрели свой дом, а орловчане стали чаще откликаться на зов помощи четвероногим. Кстати, к проекту подключились новые участники — орловская региональная общественная организация защиты животных «Забота» и волонтерская группа помощи бездомным животным «Пушистые сердца», – прокомментировал заместитель руководителя ЦУР Орловской области Никита Майоров.

Напомним, проект «Собака в добрые руки» призван помочь питомцам найти хозяев и сократить численность бездомных животных. Его совместно разработали и запустили волонтеры орловского центра передержки «Альфа», администрация Орловской области и Центр управления регионом Орловской области. На специальном сайте dogs57.ru разместили анкеты собак, которых можно забрать. Также с помощью сайта можно помочь животным кормом и необходимыми товарами, записаться в ряды кураторов и волонтеров.