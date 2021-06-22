22 июня 2021



Новые теплицы под Орлом начали бизнес с разведения опасных вредителей

На территории тепличного комплекса ООО «АПК «Кумир» в Орловском районе установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный режим по опасному объекту — южноамериканской томатной моли — Tuta absoluta (Meyrick). Как сообщили в Россельхознадзоре, очаги карантинного объекта выявлены в 3-х тепличных блоках с посадками томатов на площади – 6,1 га, площадь буферной зоны составила – 14,57 га. Видовая принадлежность вредителя подтверждена лабораторными заключениями о проведении энтомологической экспертизы в ФГБУ «ЦНМВЛ».

Утверждена программа по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли. Для этого планируется тщательная очистка мест производства от зараженных растений и плодов с их последующим уничтожением. Обработка поврежденных растений инсектицидами. Установка средств защиты на открытые окна и вентиляционные отверстия для исключения дальнейшего распространения южноамериканской томатной моли. Кроме того, новому производству придется соблюдать севооборот, а заодно уничтожить все дикорастущие растения-хозяева моли в буферной зоне.

 

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Опубликовано 22 Июн 2021 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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