Новый асфальт не устоял под напором депутатов

В облсовет на некачественную укладку асфальта на улице Розы Люксембург пожаловались местные жители. По словам орловцев, асфальтобетонное покрытие укладывается без предварительного нанесения битумной эмульсии, в некоторых местах — без выравнивающего слоя, сразу на щебёнку. Вице-спикер облсовета и председатель профильного комитета отправились на место. Как рассказали в пресс-службе облсовета, представители УКХ (заказчика), прибывшие на объект, изначально поступившую информацию опровергли, заверив, что следят за выполнением работ. Однако Михаил Вдовин поспешил доказать обратное и, не приложив особых усилий, руками поднял пятисантиметровый слой асфальта. Под оторванными кусками дорожного покрытия битума, действительно, обнаружено не было.

«Если человек отрывает руками асфальт, то о каких современных технологиях можно вести речь? Если бы подрядчик добросовестно поработал над каждым люком, над каждой ямкой, были бы и темпы работ другие, и не отваливалось бы ничего. Предполагаю, что если бы я не остановился, то мог бы демонтировать большой участок покрытия на этой дороге. Битум виден отнюдь не везде. Кроме того, на мой вопрос, почему выравнивающий слой уложен не во всех положенных местах, а также не обработаны люки, представитель заказчика ответил, что у него учёт идёт не по слоям, а по тоннам. Очевидно, что такой подход не верен», — эмоционально рассказал Михаил Вдовин.

Геннадий Сафонов также отметил, что ямы возле бордюров просто засыпаны щебнем, нет выравнивающего слоя, что в дальнейшем негативным образом скажется на сроке службы такого покрытия. Кроме того, Геннадий Сафонов поинтересовался, кто работал над проектом ремонта дороги. Представители УКХ ответили, что проектно-сметную документацию разрабатывали самостоятельно. У организации есть объекты и выделенная сумма на них, из этого и исходили.

«В строительстве должно быть три епархии: заказчик, институт проектов и строители (подрядчики). Здесь мы столкнулись с ситуацией, когда заказчик выступает параллельно ещё и проектировщиком. То есть сам себя контролирует и, естественно, проект был сделан под возможности. На мой взгляд, такую практику нужно запретить. Для разработки проектов существуют специальные институты, которые делают всё согласно строительным нормам и правилам. Будет нормальный проект, тогда строитель будет делать всё правильно», — отметил Геннадий Сафонов.

О сложившейся ситуации рассказали и главному по дорогам в области — замгубернатора по развитию инфраструктуры Игорю Тинькове и главе горадминистрации Александру Муромскому.