Новый директор МУП «ЖРЭП (З)» рассказал о планах по выходу из кризиса

Не так давно сменился руководитель МУП «ЖРЭП (З)». Им стал Сергей Мартюхин. Ранее мэр Орла Василий Новиков и депутаты рекомендовали главе администрации заменить директора, т.к. предприятие находилось в плачевном состоянии. Одним из факторов, по мнению большинства народных избранников, являлся неэффективный менеджмент. В этой связи, депутаты держат под пристальным контролем финансово-экономическую деятельность МУП «ЖРЭП (З)».

По состоянию на 1 мая дебиторская задолженность составляет более 30 млн рублей, кредиторская задолженность — 14 млн 766 тыс. рублей. Отчетность за первый квартал этого года показала чистую прибыль в размере 36 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе горсовета. В настоящее время, для выхода предприятия из кризиса, МУПом проведена работа по привлечению муниципальных контрактов. Уже заключены таковые на уборку парков и скверов (1 млн 240 тыс. рублей), на покраску пешеходных и барьерных ограждений (1 млн 143 тыс. рублей), на покос травы в парках и скверах (750 тыс. рублей). В порядке обсуждения находятся контракты по содержанию парков и скверов в летний период и сносу аварийных жилых домов.

Кроме того, с 30 апреля на предприятии начала функционировать собственная служба по обслуживанию дымоходов и вентканалов, что позволит сократить рост кредиторской задолженности на 904 тыс. рублей в год. В ближайшее время планируется расширение этой службы. Будут оказываться услуги по техническому обслуживанию газового оборудования. Таким образом, эта служба сможет оказывать услуги сторонним организациям, а значит позволит получить дополнительный доход.

В целом, по словам Сергея Мартюхина, до конца 2020 года планируется заключить новые муниципальные контракты, изменить условия договоров по обслуживанию лифтового хозяйства, проводить аукционы по передаче в аренду нежилых помещений, привлекать для заключения договоров управления новые дома, в том числе новостройки, заключать договоры на размещение дополнительного телекоммуникационного оборудования и рекламы. Более того, усилить работу по ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности.

Добавим, что в сложный период пандемии коронавируса, МУП «ЖРЭП (З)» с первых дней организовали дополнительную санитарную обработку мест общего пользования в жилых домах. Эти меры будут проводиться до полного снятия особого режима.