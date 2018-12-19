Новый год и Рождество в Орле: программа праздничных мероприятий

21 декабря в 15.30 на площади Ленина состоится официальное открытие ледового катка. Для гостей праздника подготовлены показательные выступления фигуристов, хоккеистов, конькобежцев, вокальные и танцевальные номера.

Площадь Ленина

С 22 по 30 декабря и со 2 по 12 января на площади Ленина с 14.00 будут организованы музыкальные интерактивные программы, новогодние представления кукольного театра. На ледовом катке для всех желающих организуют мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

В новогоднюю ночь, 1 января, в 01.30 на центральной сцене перед театром им. И.С. Тургенева пройдет новогодняя развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и символа года. В 02.00 небо над Орлом озарит праздничный фейерверк, после чего начнется новогодний дискотечный марафон.

5 января в 12.00 Городской спортивно-оздоровительный центр проведет традиционный спортивный праздник «Зимние забавы», а в Рождество, 7 января, в 12.00 жителей и гостей Орла закружит праздничный хоровод. 13 января в 15.00 часов ансамбль танца «Славица» ждет всех желающих на народных гуляниях, посвященных Старому Новому году.

Городской парк культуры и отдыха

Новогодние мероприятия в Городском парке начнутся 1 января в 01.30 с театрализованного новогоднего праздника «Волшебство Новогодней ночи», где гостей ждут сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки.

3 и 5 января возле новогодней елки в парке пройдут новогодние интермедии для детей «В гостях у Снежной королевы».

7 января в 13.00 в киноконцертном зале «Юбилейный» состоится праздничный концерт «Рождественская сказка» с участием творческих коллективов парка, а завершат праздничные дни танцевальные вечера отдыха «Рождественские встречи».

Детский парк

Череда праздничных мероприятий в Детском парке начнется 24 декабря открытием новогодней елки с интермедией «Чудеса у Новогодней елки». Маленьких жителей города ждет встреча со сказочными героями, конкурсы и викторины, награждение победителей и участников фестиваля детского творчества «Ёлочная игрушка — 2019».

С 1 по 6 января ежедневно в 12.00 будут проходить новогодние утренники, конкурсы стихотворений о зиме, спортивные эстафеты. Дети окунутся в сказочную атмосферу праздника, помогут сказочным героям преодолеть все испытания и встретятся с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой.

7 января в 12.00 состоится обрядово-фольклорная программа «Рождественский вертеп», в ходе которого для посетителей парка будет проведен творческий мастер-класс по изготовлению ангелочков из ткани.

Театры и библиотеки

В период с 20 декабря по 10 января открыт для семейного отдыха драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина». В программе — интермедии у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными персонажами, развлекательно-игровые программы и детские спектакли. Представления также пройдут в театре «Свободное пространство», театре им. И.С. Крылова, кукольном театре.

Централизованная библиотечная система Орла с 20 по 28 декабря проведет новогодний фестиваль «Пусть счастье в каждый дом войдет», в рамках которого в муниципальных библиотеках пройдут новогодние и рождественские акции-посиделки с изучением народных традиций и обрядов, праздничные утренники и вечера, познавательные викторины, литературно-музыкальные часы, семейные литературные праздники, где будет чествование-награждение лучших читателей года и читающих семей. Основными мероприятиями новогоднего фестиваля станут новогодняя игротека «Здравствуй ёлочка, зелёная иголочка», ежегодная традиционная благотворительная акция «Вместе с книгой в Новый год», новогодний праздник для людей с ограниченными возможностями «Мы встречаем Новый год», новогодняя фантазия «Однажды в снежном царстве, морозном государстве…».

28 декабря в 11.00 и в 14.00 в театре им. И.С. Тургенева состоятся муниципальные елки.

Культурно-досуговые центры

Орловский городской центр культуры и культурно-досуговый центр «Металлург» порадуют посетителей новогодними детскими праздниками, дискотеками, интермедиями у новогодней ёлки «Чудеса в волшебном королевстве», вечерами отдыха для предприятий и организаций города.

В праздничные дни с 20 по 30 декабря муниципальный ансамбль танца «Славица» организует цикл новогодних благотворительных концертных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

1 января в 01.30 на площадке перед двумя этими учреждениями пройдут ночные новогодние представления для жителей города.

15 января в 17.00 в Орловском городском центре культуры традиционно пройдет ежегодная благотворительная акция «Свет Рождественской звезды». Собранные средства будут направлены на приобретение оборудования для воспитанников Орловской областной молодёжной общественной организации «Орловские родники».