Новый график движения поездов в Орловской и Курской областях

С 9 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения поездов 2018 – 2019 гг.

Для повышения транспортной доступности регионов на участке Льгов – Курск – Орел – Москва изменится схема движения некоторых пассажирских поездов.

Так, между Москвой и Курском будет курсировать поезд №141/142 из двух групп вагонов: после прибытия поезда из Москвы в Орел одна группа отправится в Курск через Льгов (с остановками на станциях Лужки Орловские, Кромы, Курбакинская, Михайловский Рудник, Остапово, Снижа, Арбузово, Соковнинка, Конышевка, Льгов и Курчатов), вторая – уже в составе поезда №97 отправится из Орла в Курск (с остановками на станциях Змиёвка, Глазуновка, Малоархангельск, Поныри, Золотухино и Свобода).

Измененная схема маршрута позволит жителям без пересадок добираться до необходимых им станций.

Время отправления поезда №141/142 из Москвы в 22:26 (прибытие в Орёл в 03:41, в Льгов в 08:15, в Курск в 10:32). Из Орла поезд №97 будет отправляться в 05:00 и прибывать в Курск в 07:26.

В обратном направлении отправление одной группы поезда №141/142 из Курска через Льгов в 18:40 (из Льгова – в 20:15), прибытие в Орёл в 00:20. Вторая группа вагонов отправится из Курска в 21:30 в составе поезда №98 и прибудет в Орёл в 23:59. Отправление объединенного состава из Орла в Москву в 00:59, прибытие в Москву – в 06:31.