Новый подрядчик достраивает детский сад на Планерной

На улице Планерной продолжает строительство яслей. ООО «Авилон» доделывает работу после того, как объект покинул недобросовестный подрядчик. Выполнено почти 40% работ. Завершить строительство детского сада на 80 мест на улице Планерной планируется к ноябрю 2021 года. По информации УКС, с момента подписания нового контакта уже выполнена значительная его часть. Позади работы по оборудованию котельной, прокладке слаботочной системы электропитания, обустройству ливнёвой и бытовой канализации и техподполья, прокладке теплоснабжения, внутренней штукатурке стен и монтажу окон.

«На данный момент благоустраивается и выравнивается прилегающая территория, ведутся кровельные работы. Устраивается футляр под кабель — выполнено 50%. Рабочие приступили к наружной штукатурке стен. В принципе, готово всё для того, чтобы класть плитку. Цветовое решение помещений уже определено. Сейчас с будущей заведующей детского сада обсуждается перечень мебели и другого необходимого оборудования. Аукцион по его закупке проведём приблизительно через месяц, сразу после определения и утверждения спецификации», — рассказал начальник УКС Дмитрий Кузнецов.

Напомним, с ООО «АгроСтройМонтаж», прежде строившим детский сад, контракт администрацией Орла был расторгнут в одностороннем порядке этой весной: вопрос вызывали и темпы, и качество возведения объекта. В конце мая 2021 года на объект зашла новая фирма — ООО «Авилон», которая уже зарекомендовала себя в Орле. В прошлом году она успешно сдала детский сад №93 в Северном районе, а сейчас организация строит ясли на Ливенской и Кузнецова.