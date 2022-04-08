Новый подрядчик получил 150 миллионов для ремонта Красного моста

Сегодня подрядчик ООО «Уваровская ПМК-22» вел подготовительные работы на Красном мосту. Фотоотчет и комментарии к этому событию выложила пресс-служба городской администрации. Как пояснили жителям, сюда завозятся вагончики строительного городка, техника: на Красном мосту уже работает погрузчик-кран. Сегодня же в ночь начнётся доставка гусеничного 50-тонного крана, с помощью которого будет обустраиваться пешеходная переправа и коммуникационный мост. Начать работы планируется именно с них, рассказал начальник участка Андрей Горевских. Уже сейчас размещается заказ на металлоконструкции, которые понадобятся для наращивания существующих свай. Поставлять их планируется из Липецка. В конце мая приступят непосредственно к работам.

«Пешеходный мост – это капитальная постройка. В основании — трёхметровые бетонные блоки, затем гидроизоляция и асфальтовое покрытие. Это будет крытый коридор с освещением», — уточнил Андрей Горевских. С «тела» Красного моста на отдельную переправу пешеходов планируется перевести к лету.

В разгар работ на объекте будут присутствовать минимум 100 человек. Все – зарекомендовавшие себя сотрудники ООО «Уваровская ПМК-22». Работать будут вахтовым методом – месяц через месяц, по 12 часов в день.

Муниципальным контрактом, заключенным МКУ «Управление капитального строительства г. Орла», предусмотрен аванс в размере 10% от стоимости. В натуральном выражении, это 152,8 млн рублей. Сегодня средства перечисляются на казначейские счета ООО «Уваровская ПМК-22».

«Подрядчик открыл расчетный счёт в казначействе. Это обеспечит прозрачность при расходовании авансового платежа, — пояснил начальник МКУ «УКС» Дмитрий Кузнецов. — Проведены переговоры с собственниками инженерных коммуникаций. На следующей неделе на участке состоится совещание с их присутствием для оперативного решения первоочередных вопросов. В то же время готовится пакет документов для получения разрешения на работы на объектах культурного наследия».

Напомним, завершить реконструкцию планируется к ноябрю 2023 года.