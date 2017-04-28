Новый председатель Общественной палаты Орловской области надеется «ощущать поддержку губернатора»

Вчера в областной администрации состоялось первое заседание нового состава Общественной палаты Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, председателем Общественной палаты Орловской области была единогласно избрана директор департамента по социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания ОГУ им. И. С. Тургенева Елена Сенько. Ее заместителем стал председатель Орловского регионального отделения ОГФСО «Юность России» Николай Королев.

«Общественная палата Орловской области — одна из старейших общественных палат субъектов РФ с огромным опытом работы, с хорошими и добрыми традициями. Для нас очень важно ощущать поддержку губернатора области Вадима Потомского. Мы настроены  на тесное сотрудничество с администрацией региона», — сказала Елена Сенько.

Итак, до 2020 года тесно сотрудничать с администрацией региона будут председатели следующих комиссий:

– по патриотическому и нравственному воспитанию, молодежной политике и спорту — Дарья Курасова;
– по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни — Любовь Селищева;
– по развитию науки, образования, культуре — Виктор Ливцов;
– по региональному развитию и местному самоуправлению — Ольга Сонина;
– по общественному контролю и развитию гражданского общества — Владислав Числов.

 

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Опубликовано 11 мая 2017 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 92

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