Новый штамм «Омикрон» нашли в половине проб, взятых у орловцев

В Орловской области штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен более чем в половине исследованных проб, направленных на секвенирование, — заявили в пресс-службе облправительства со ссылкой на Роспотребнадзор.

Более чем в половине (52,6%) исследованных на второй календарной неделе проб, направленных в научно-исследовательские организации Роспотребнадзора для проведения секвенирования, обнаружен вирус SAR-COV-2 Omicron, в 47,4% проб обнаружен штамм вируса SAR-COV-2 – Delta. На текущей неделе получены результаты по 38 пробам, из них в 18 обнаружен штамм Delta и в 20 пробах — Omicron.

Важная деталь — все лица, у которых выявлен SAR-COV-2 — Omicron, — жители Орловской области. А их заражение произошло в общественных местах и домашних очагах. Это свидетельствует об интенсивном распространении нового штамма возбудителя новой коронавирусной инфекции. Штамм Omicron выявлен у жителей г. Орла, Орловского, Мценского, Залегощенского, Колпнянского, Сосковского районов.