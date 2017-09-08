Новый сити-менеджер хочет сохранить речной трамвайчик

Глава администрации Орла дал поручение сохранить речные трамвайчики. Александр Муромский поручил финансово — экономическому блоку и управлению муниципального имущества и землепользования администрации Орла проработать вопрос запуска речных трамвайчиков в следующем году.

— Я постоянно получаю письма от руководителя трамвайно-троллейбусного предприятия Александра Коровина по поводу речных трамвайчиков. Это вопрос необходимо решить. И не путем списывания или продажи. Их надо сохранить. В 2018 году мы должны их запустить. Ведь город у нас уникальный, с двумя реками. Речные трамвайчики всегда были визитной карточкой Орла, — отметил глава администрации города.

Сейчас транспорт находится на балансе МУП «Трамвайно — троллейбусное предприятие». Всего в хозяйственном ведении ТТП четыре теплохода. Самый старый 1949 года, два 1957 года и один, «Заря», 1975 года постройки. Три теплохода не прошли освидетельствование на возможность эксплуатации и являются морально и физически изношенными. Только «Заря» имеет разрешение до 2018 года. Ранее начальник ТТП Александр Коровин не раз заявлял о необходимости строительства в Орле СЛИПа — судоподъемного устройства для подъема и спуска теплоходов. Коровин говорил, что благодаря этой установке станет возможен осмотр днища судна и получение необходимых документов для их эксплуатации. Между тем, ориентировочная стоимость СЛИПа 17 млн рублей. Ранее городские власти не раз высказывали сомнение в экономической обоснованности покупки СЛИПа, так как сам СЛИП позволит лишь поднять теплоходы, чтобы представители московского речного регистра смогли увидеть днище. То есть, по сути, только для осмотра. В дальнейшем никаким образом СЛИП использовать будет нельзя. А без осмотра нельзя эксплуатировать оставшиеся три теплохода. Так что если по Оке и будет ходить речной трамвайчик, то только один.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2017 в 17:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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