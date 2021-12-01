Новый водовод позволил не оставлять полгорода без воды на время ремонтов

Вот уже вторую неделю бригады «Орёлводоканала» реконструируют дюкер через реку Цон. Это часть центрального водовода, который питает Заводской и Советский районы. Прежде для того, чтобы провести столь масштабные работы, пришлось бы оставить без воды пол-Орла. Но благодаря построенной в 2020 году в рамках национального проекта «Экология» второй «нитке» водовода на улице Высоковольтной, жители не испытывают проблем.

«Сейчас мы пользуемся возможностью без отключений потребителей проводить ремонт магистрального водовода, – отметил генеральный директор Орёлводоканала Василий Иванов. – Мы работаем уже полторы недели, но последствий на себе население не ощутило: нет проблем ни по качеству воды, ни по давлению. Ведь мы сделали переключение на новую «нитку» и вывели нужный нам дюкер в ремонт».

Стальной водопровод, уже подверженный значительной коррозии, будет реконструирован на участке 110 метров методом «труба в трубе». Это значит, что новый полиэтилен диаметром 800 мм будет пролегать в существующем футляре диаметром 1000 мм.

«Используемый нами метод обеспечит дополнительную защиту от внешних воздействий. Кроме того, полиэтилен менее шероховатый, поэтому гидравлические потери у него меньше, чем у стальных труб. Это позволяет нам перейти на меньший диаметр без потери пропускной способности», — подчеркнул Василий Иванов.

Сегодня 12 человек и пять единиц техники успешно выполнили протягивание нового трубопровода в старый. Далее – опрессовка и обратная засыпка. Работы продлятся ещё полторы недели. Ввод в эксплуатацию и переключение запланированы на 10 декабря.