1 декабря 2021



Новый водовод позволил не оставлять полгорода без воды на время ремонтов

Вот уже вторую неделю бригады «Орёлводоканала» реконструируют дюкер через реку Цон. Это часть центрального водовода, который питает Заводской и Советский районы. Прежде для того, чтобы провести столь масштабные работы, пришлось бы оставить без воды пол-Орла. Но благодаря построенной в 2020 году в рамках национального проекта «Экология» второй «нитке» водовода на улице Высоковольтной, жители не испытывают проблем.

«Сейчас мы пользуемся возможностью без отключений потребителей проводить ремонт магистрального водовода, – отметил генеральный директор Орёлводоканала Василий Иванов. – Мы работаем уже полторы недели, но последствий на себе население не ощутило: нет проблем ни по качеству воды, ни по давлению. Ведь мы сделали переключение на новую «нитку» и вывели нужный нам дюкер в ремонт».

Стальной водопровод, уже подверженный значительной коррозии, будет реконструирован на участке 110 метров методом «труба в трубе». Это значит, что новый полиэтилен диаметром 800 мм будет пролегать в существующем футляре диаметром 1000 мм.

«Используемый нами метод обеспечит дополнительную защиту от внешних воздействий. Кроме того, полиэтилен менее шероховатый, поэтому гидравлические потери у него меньше, чем у стальных труб. Это позволяет нам перейти на меньший диаметр без потери пропускной способности», — подчеркнул Василий Иванов.

Сегодня 12 человек и пять единиц техники успешно выполнили протягивание нового трубопровода в старый. Далее – опрессовка и обратная засыпка. Работы продлятся ещё полторы недели. Ввод в эксплуатацию и переключение запланированы на 10 декабря.

 

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Опубликовано 01 Дек 2021 в 17:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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