24 января 2020



Новый закон защитил животных. Орловцы ждут закон, который защитит людей

С 1 января 2020 года окончательно вступил в действие Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными”. Как рассказали в областном управлении ветеринарии, в для защиты от жестокого обращения закон обязывает проводить ветеринарные и иные процедуры, которые могут вызвать у животных непереносимую боль, с применением обезболивания. Также запрещаются натравливание одних животных (за исключением служебных) на других, отказ владельцев от исполнения обязанностей по содержанию животных до их передачи в приюты, торговля животными вне специальных мест.

Кроме того, под запрет попадают организация и проведение боев животных, которые влекут травмы, увечья и умерщвление животных, а также пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к такому обращению, включая производство, изготовление, показ и распространение, в том числе через интернет, соответствующих кино-, видео- и фотоматериалов, печатной и аудиовизуальной продукции.

Не допускается содержание и использование животных, запрещенных к содержанию — соответствующий перечень утверждает Правительство РФ (включенные в данный перечень животные, приобретенные до 1 января 2020 г., могут находиться на содержании их владельцев до своей естественной смерти). Указанный запрет не распространяется на зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы — при этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие такую деятельность, обязаны получить лицензию до 1 января 2022 г.

Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

С 1 января 2020 года запрещен выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

Домашние питомцы есть у большинства семей. Особенную любовь заслуживают собаки — умные дружелюбные и животные. Не стоит забывать, что ответственность за своих питомцев несут хозяева. Животные нуждаются не только в заботе, кормлении и уходе, но также в воспитании и контроле. Ведь за все действия, совершенные животным, придется отвечать владельцу. За нарушение правил содержания животных и обращения с ними предусмотрена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность.

Между тем, соцсети продолжают пестреть сообщениями о нападениях бродячих собак на прохожих. Орловцы ждут, когда же в областном центре заработает механизм защиты не только животных, но и людей.

 

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Опубликовано 24 Янв 2020 в 17:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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