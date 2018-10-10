10 октября 2018



Новым начальником орловской транспортной полиции стал Роман Бологов

На представлении нового руководителя линейного подразделения начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин отметил, что Роман Бологов имеет богатый профессиональный опыт, пожелал ему успехов в новой должности, а также сохранения добрых традиций, заложенных в линейном отделе.

Роман Бологов родился в 1975 году в городе Орле. В 1996 году окончил Орловскую высшую школу МВД России. Службу в линейном отделе МВД России на станции Орел начал с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела. В 2004 году назначен начальником отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела. В 2011 году – начальником отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела. С 2013 по 2018 год занимал должность заместителя начальника – начальника полиции линейного отдела МВД России на станции Орел.

 

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Опубликовано 10 Окт 2018 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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