Новым руководителем департамента здравоохранения Орловской области назначен Иван Залогин

23 апреля врио губернатора Орловской области Андрей Клычков представил Ивана Залогина на аппаратном совещании.

Иван Залогин родился 24 апреля 1977 года в Тульской области.

В 2001 году окончил Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

Начинал врачом-хирургом хирургического отделения поликлиники № 1 медицинской городской клинической больницы № 1 г. Белгорода.

В 2007 году был назначен заведующим поликлиникой муниципальной городской клинической больницы № 1.

В 2009 году прошел профессиональную переподготовку в Белгородском государственном университете, Институте ГМУ по программе «Экономика и управление предприятием».

В 2010 году стажировался в Японии в рамках профессиональной переподготовки.

С 2010 года занимал должность заместителя главного врача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа по поликлинике.

С 2011 — года первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

В 2012 году Иван Залогин был назначен начальником департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области – заместителем председателя правительства Белгородской области.

С 2015 года — заместитель начальника департамента — начальник управления проектной и контрольно-организационной работы департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. В апреле этого же года стал начальником госпиталя для ветеранов войны, сообщает официальный портал Орловской области.

Залогин женат, имеет двух детей.