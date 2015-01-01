Ну… не смогли

№6 (454) от 1 марта 2017 г.

26 февраля исполнилось ровно три года, как Вадим Потомский «осчастливил» Орловщину своим прибытием к нам в качестве главы региональной исполнительной власти. За это время произошло столь много событий, что первые дни и месяцы пребывания Вадима Владимировича на нашей малой родине стали как-то забываться. Сегодня «Орловская среда» решила напомнить читателям об одном из событий, происходивших в далеком теперь уже 2014 году. Событие происходило в период избирательной кампании и именовалось проектом «Диалог с Вадимом Потомским». О подробностях диалога нам напомнила газета с тем же названием.

Диалог в «Диалоге»

Газета «Диалог» вышла в свет 13 августа 2014 года космическим для Орловской области тиражом в 251 тысячу экземпляров, оплаченным из средств кандидата в губернаторы Вадима Потомского. Диалог с Потомским в издании был представлен в виде интервью тогдашнего врио губернатора с журналистом, пожелавшим остаться инкогнито. В заголовке Потомский провозглашал «Мы сможем!».

Итак, что же должны были смочь «мы» в целом и Потомский в частности?

Перечислять в очередной раз все обещания, которые раздавал Потомский в ту предвыборную пору жителям Орловской области, не имеет смысла — о них «Орловская среда» писала неоднократно. А вот обратить внимание на некоторые детали смысл имеет, поскольку сегодня о них мало кто помнит. А между тем детали эти небезынтересны.

Вот, например, Потомский рассказывает корреспонденту и читателям «Диалога» о пресловутом приборостроительном кластере. Кто сегодня вспомнит, что производством приборов в Орле должны были заниматься не местные удержавшиеся не плаву предприятия, а гиганты отечественной экономики? «Мы предлагаем крупным российским корпорациям сосредоточить в Орле производство приборов в сфере связи, коммуникаций, защиты баз данных, автоматизированных систем управления. «Ростехнологии», после моей встречи с Дмитрием Медведевым, уже заинтересовались нашими предложениями, они изучают наши возможности». То ли возможности оказались не те, то ли предложения, но «Ростехнологии» в Орел так и не пришли. Впрочем, как и остальные обещанные Потомским структуры. Цитируем: «Роскосмос, Объединенная авиапромышленная корпорация, специальные службы — все эти структуры могут стать нашими партнерами», — заверял Потомский. Как видим, не смогли. А вернее всего, даже и не подозревали, что будущий орловский губернатор записал их в партнеры.

Точно так же не смогли создать в Орловской области и Корпорацию развития сельского хозяйства, о чем говорил Потомский в том же «Диалоге». Там же и тогда же он обещал за 10 лет увеличить (то есть до 2024 года) увеличить молочное стало в области до 100 тысяч голов и накормить молоком и мясом не только Орловщину, но и Москву. Как уже писала «Орловская среда», за три года поголовье молочного скота в регионе сократилось с 46 тысяч до 39 тысяч голов. Если, не дай бог, конечно, Потомский будет такими темпами «увеличивать» стадо еще семь лет, то мы рискуем вообще остаться без молока.

Мы всем покажем

Заметим, диалог с Потомским касался не только хлеба насущного, но так сказать, и пищи духовной. Культуры то есть. Кстати, именно тогда впервые на просторах Орловщины возникла тема создания особой экономической зоны. Только в августе 2014 года речь шла совсем не о той зоне, которую позднее нам обещали на базе индустриального парка «Зеленая Роща» и которая канула в Лету, так и не появившись. В августе 2014-го кандидат в губернаторы Потомский обещал орловцам создать ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

«Потрясающая природа, усадьбы, великолепные театры, которые будут отремонтированы к юбилею города, дома-музеи великих русских писателей, военные мемориалы… Нам есть что показать гостям Орловщины, — соловьем разливался Потомский в диалоге с анонимным журналистом. — Осталось лишь сформировать комфортную туристскую инфраструктуру, которую, я уверен, с помощью федерального центра мы вполне способны создать».

Действительно, в Орловской области есть что показать гостям. Только это вовсе не театры, которые после ремонта пришли в состояние, много хуже, чем до него — с текущими крышами, отваливающейся штукатуркой, отсутствием необходимого оборудования и т. д. и т. п. И не дома-музеи великих русских писателей, которые срочно требуют ремонта. И не заброшенное Дворянское гнездо. Показать мы можем, например, изуродованную улицу Ленина, которая в буквальном смысле начала разваливаться через несколько месяцев после реконструкции, обошедшейся бюджету более чем в 50 миллионов рублей. Еще можем показать котлован на месте исторического здания по адресу Гостиная, 1. Ну а главная наша культурная и туристическая достопримечательность — садово-парковая скульптура, почему-то именуемая памятником, изображающая некоего всадника с крестом, именуемого Иваном Грозным. На нее не только ежедневно приходят посмотреть и набраться культуры полицейские с собакой, несущие здесь постовую службу, но и специально приезжают туристы из других регионов. Летом, например, приезжал гражданин из Ярославля, нацепивший мешок на голову грозного царя, а буквально на днях были два туриста из Петербурга, развернувшие рядом со скульптурой плакат угрожающего содержания: «Бойся своих желаний — они могут исполниться». Не знаем, кому был адресован плакат, но если вдруг губернатору Потомскому, то ему бояться нечего: его мечты и желания, а если точнее, фантазии — вроде кластеров, туристических зон, миллиардных инвестиций и прочих утопий, еще пока ни

разу не сбывались. Как, впрочем, и желания тех орловцев, кто в начале карьеры Потомского в нашей области поверил ему на слово.

Народная программа: три года ты мне снилась

В той же газете «Диалог» едва ли не половина номера отдана под восторженные рассказы о так называемой Народной программе развития Орловской области до 2024 года. Кто-то, наверное, еще помнит красные палатки, установленные перед выборами губернатора в 2014 году на улицах Орла. В палатках сидели улыбчивые студенты и записывали предложения граждан в Народную программу. Народной программа именовалась потому, что ее автор — Потомский — пожелал при составлении своего плана развития области учесть мнение граждан.

Ряд народных предложений опубликовала в августе 2014-го газета «Диалог». Среди них, например, предложение создавать новые рабочие места не за счет новых торговых центров, а путем открытия новых предприятий, производств с государственным участием. Очень хорошее предложение. К тому же и сам Потомский на страницах той же газеты выражал нешуточную обеспокоенность: «Мне лично тревожно становится, когда на месте некогда преуспевающих производств сегодня строят очередной торговый центр и пару многоэтажек». Представляем, как усилилась тревога Вадима Владимировича, когда за три года его губернаторства на месте бывшего завода «Орлэкс» вырос и развился ТЦ «Утес», на месте бывшего завода Медведева — ТЦ «Европа», а на землях бывшего совхоза «Юбилейный» вот-вот начнут строить жилые дома…

Еще одно народное предложение — проводить бесплатную ежегодную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний для людей среднего и пожилого возраста, исследования на онкомаркеры, избавиться от очередей в поликлиниках — словом, обеспечить граждан качественными и доступными медицинскими услугами. О качестве и доступности этих услуг в Орловской области, которой вот уже три года руководит Вадим Потомский, говорит рейтинг, подготовленный организацией «Молодые юристы России». В этом рейтинге Орловская область числится в ряду немногих регионов, где органы власти просто игнорируют проблемы граждан в сфере здравоохранения. Так, в 2016 году на федеральный портал мониторинга доступности здравоохранения из Орловской области поступило 16 жалоб от граждан, столкнувшихся с проблемами при получении медицинской помощи или лечения в больницах и поликлиниках. По всем жалобам были составлены и отправлены запросы в компетентные органы региона. Ни на один из этих официальных запросов не было ответа!

Еще одно предложение граждан — строительство доступного жилья — также осталось нереализованным: распиаренный Потомским микрорайон «Малый Петербург», где должны были построить более пяти тысяч квартир по программе «Жилье для российской семьи», зарастает лесом…

Интересно, что сейчас, спустя три года сказали бы те самые граждане, которые, как сообщала газета «Диалог», искренне надеялись, что из мнение, их пожелания будут учтены будущим губернатором и что он сможет решить все волнующие их вопросы? И что ответил бы им губернатор Потомский? Впрочем, ответ хорошо и уже давно известен: «Ну… не смогли».