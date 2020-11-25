Нужен памятник людям, а не железу

№41 (620) от 25 ноября 2020 г.

Орлу приготовили очередной «подарок». На этот раз в виде памятника гвардейцам-танкистам, который планируют установить в реконструированном парке Победы. О чем и сообщила с восторгом пресс-служба городской администрации, сопроводив странный пресс-релиз снимками с эскизами памятника. Правда у жителей Орла, в отличие от чиновников мэрии, «подарок» восторга не вызвал. О чем граждане и сообщили в комментариях к пресс-релизу, размещенному в соцсетях.

Итак, как проинформировала горожан администрация Орла 20 ноября, «накануне на заседании Градостроительного совета подробно рассматривалось одно из трёх монументальных сооружений парка Победы — памятник Гвардейцам-танкистам.

Российское военно-историческое общество в год 75-летия Великой Победы преподносит в качестве подарка городам, особо отличившимся в военных сражениях, произведения монументального искусства. Орёл — город воинской славы, город первого салюта, — не стал исключением.

Памятник «Гвардейцам-танкистам посвящается» — это дань событиям октября 1941 года. Тогда 4-я танковая бригада (ныне — 1-я гвардейская танковая бригада) под командованием Михаила Катукова потрясла нацистов мощью танков Т-34.

45 советских «ушастых» (так в народе называли Т-34) уничтожили 133 танка противника, потеряв при этом только семь своих. То сражение под Мценском Орловской области заставило нацистов произвести перекомпановку и впервые усомниться в исходе Великой Отечественной войны.

Скульптором памятника выступил Денис Стритович. Выполнить композицию предлагается из гранита и бронзы.

Как отмечает Владимир Плотников, начальник управления градостроительства администрации Орла, в дальнейшем рядом с памятником «Гвардейцам-танкистам посвящается» планируется установить бюсты великих военачальников Великой Отечественной войны.

Согласно замыслам, памятник Гвардейцам-танкистам станет частью так называемого триптиха Победы. Продолжит монументальный ансамбль стела, посвящённая событиям 1943 года, когда Орёл был освобождён от нацистов. Её эскиз также одобрен Градостроительным советом и Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Завершит триптих триумфальная арка в честь Великой Победы 1945 года».

Оставим на совести составителей пресс-релиза их убеждение в том, что Т-34 в народе называли «ушастыми» — в народе легендарный танк был известен как «тридцатьчетверка», а вот «ушастыми» или «Микки Маусами» наши танки именовали в армии противника, то есть фашистской Германии. Но это так, ремарка. Жителей города в данном сообщении заинтересовали куда более важные вещи. И прежде всего, то, что граждан в очередной раз забыли спросить, какой именно памятник хотят видеть в парке Победы не столичные дарители и не орловские чиновники, а именно жители города Орла – ведь парк благоустраивают для них, не так ли? И если бы мнением народа поинтересовались, то узнали бы, что граждане предпочли бы «танковому» монументу памятник, посвященный простым людям, которые, собственно, и победили в той войне. Или вообще памятник, не связанный с войной – ведь парк Победы расположен рядом с одним из культовых литературных мест Орла – Дворянским гнездом. Лучше всех об этом рассказала журналист Надежда Рипинская, оставившая, пожалуй, один из самых эмоциональных и самых проникновенных комментариев, который мы публикуем без купюр.

Надежда Рипинская:

«Было одно из немногих мест для общения с природой без выезда из города. Место тишины, спокойствия, насыщенное культурно-историческим контекстом — на его краю развалившийся дом Лизы Калитиной. Да приведите вы его в порядок, в конце концов! Сделайте там интерактивный музей, место для общения людей, книги, рояль купите. Пусть будет что-нибудь о мирной жизни, о ценности земной жизни, а не о долге полечь за Родину. Мы его выполним, если придется (не дай Бог, конечно). Но мера где? За последние годы: сквер артиллеристов с пушкой, военный паровоз и противотанковые ежи на вокзале, Баграмян, памятник воинам-интернационалистам, стела «Город Воинской Славы» и бюсты героев. Из более ранней эпохи — памятник Грозному, но и то очень спорный, вызвавший скандал. И опять танк посреди плитки. Гонитесь за Поклонкой в Москве? Не надейтесь. Еще и танк заваливается со скалы в какую-то расщелину. Это символ чего?

Мои деды и бабушка воевали всю войну. А потом старались жить, растить детей и внуков настоящими людьми и быть счастливыми. Они не любили вспоминать войну, хотя для Победы сделали все, что было в их силах — на них троих у нас в семье приходится 9 орденов. И три из них — бабушкины, врача медсанбата, прошедшей войну от и до. Они любили жизнь и не хотели «повторить». А мы сейчас к чему ставим танки и пушки? Почему нельзя создавать интересные мирные памятники? Хотя бы литературным персонажам тех писателей, которыми мы размахиваем, как брэндами Орловщины. Сколько у Тургенева, у Лескова характерных, запоминающихся героев. И место это, именуемое Дворянка в народе — это же для них место. Таких лепить для скульптора — счастье, полет мысли, творчество. Такие скульптурные группы украшают город, становятся его изюминками. Как Котёнок с улицы Лизюкова в Воронеже — поставили лет 15 назад, отлили по эскизу девочки-подростка, устроив конкурс детских работ — сейчас это один из символов города, классный, позитивный, узнаваемый. Или Паниковский с гусем, или персонажи Булгакова, которых должны были на Патриарших поставить. Да даже скульптуры возле Гринна лучше, чем эта пропаганда оружия и уничтожение деревьев ради очередной безвкусной поделки.

П.С.: если вдруг кому-то захочется обвинить меня в антипатриотизме, сообщу: в мою бытность модератором орловской страницы сайта «Бессмертный Полк» моими руками внесено в народную летопись более 400 историй солдат, партизан и подпольщиков нашей Орловской земли. И именно поэтому я знаю, за что они сражались. Они сражались за мирное небо и мирную жизнь для своей любимой Родины».

Кстати, коллега Надежды Рипинской журналист Елена Майорова напомнила чиновникам, что прекрасный памятник гвардейцам-танкистам уже установлен в Мценском районе, непосредственно на месте сражения, там, где ему и положено быть. А еще жители Орла предложили чиновникам несколько возможных вариантов памятников, которые, по их мнению, смотрелись бы в парке Победы более органично, чем падающие в пропасть танки. Например, памятник простому солдату-победителю (кстати, у скульптора Стритовича есть опыт в создании таких монументов) или памятник детям войны – словом, как выразилась одна из комментаторов, нужен памятник людям, а не железу.

Памятники людям работы скульптора Стритовича

Полагаем, чувства многих жителей города выразила в своем комментарии орловчанка Галина Смолякова:

«Наверно, ЭТО можно назвать памятником… Но любой памятник должен вызывать чувства, даже трепет, тем более, что он связан с войной. Этот же, предложенный, даже, похоже, утвержденный вариант, не вызывает никаких чувств, кроме глубокого сожаления. Горечи. И обиды за мой родной и любимый город…

А почему нельзя было организовать широкое обсуждение всех представленных проектов? Это ведь не умаляет знаний, достоинства и прочего высоких профессионалов — членов комиссии, что принимает окончательное решение. Это ведь делается, как понимаю, для нас, жителей города, а не как самоцель — быть памятнику! И все тут! Это уже проходили … И стремительно, впопыхах установленный памятник Баграмяну тому молчаливое свидетельство. Очень, очень жаль, что так стали относиться к городу наши власть имущие! Полюбите наш Орел! Оборотитесь к народу, много мудрости и услышите, и увидите!!!»

Судя по тому, что комментариев от администрации не последовало, народ не услышали. Как стало известно «Орловской среде», во вторник на заседании профильного комитета горсовета проект памятника одобрили городские депутаты. Не знаем, одобрят ли это решение депутатов горожане. Впрочем, его еще не поздно изменить на предстоящей сессии горсовета.