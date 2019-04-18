18 апреля 2019



О благоустройстве дворов в Орле

После проведения торгов по двум объектам — пер. Матроса Силякова, 5 и ул. Автовокзальная, 77а, — подрядчики определятся по всем 63 дворовым территориям, информирует администрация Орла.

15 апреля завершился прием заявок на ремонт ул. Автовокзальной, 77а, торги состоялись 19 апреля, в пятницу. Самый «поздний» объект — пер. Матроса Силякова, 5: подрядчик определится после 22 апреля.

Двор дома №13а по ул. Рощинской будет благоустроен частично. Здесь по решению жителей  установят скамьи и урны на сумму свыше 20 тыс рублей.

В настоящее время на ул. Раздольной, 82б; ул. Гайдара, 40; пер. Южном, 5; ул. Абрамова и Соколова, 3; ул. Васильевской, 127; пер. Ягодном, 6; бульваре Победы, 3 ведется демонтаж бортовых камней. На ул. Машиностроительной, 1 и 5 уже монтируются новые бортовые камни. На ул. Комсомольской, 141 монтаж бортовых камней завершен.

К концу недели подрядчики приступят к благоустройству еще на 5 дворов.

По результатам проведенных торгов уже сложилась экономия в размере 1,8 млн рублей, еще порядка 900 тысяч — это дефицит лимитов доведенного бюджета. На эти средства планируется отремонтировать дворы из резервного перечня.

 

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Опубликовано 18 Апр 2019 в 12:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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