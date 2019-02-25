25 февраля 2019



О давлении на бизнес можно сообщить по телефону горячей линии СК России

В СК России начала работу телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о давлении на бизнес.

В соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием в СК России уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(495)986-78-18.

Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

В следственном управлении СК России по Орловской области выделенная телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о давлении на бизнес, работает круглосуточно по номеру: 8-920-800-54-50, информирует пресс-служба СУ СК.

 

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Опубликовано 25 Фев 2019 в 14:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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