О федеральной соцдоплате к пенсии неработающим пенсионерам в Орловской области

В Орловской области на 2017 финансовый год прожиточный минимум пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии определен в сумме 8434 рублей.

Федеральная социальная доплата (ФСД) производится органами Пенсионного фонда РФ всем неработающим пенсионерам, проживающим на территории нашей страны, если их совокупные выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера в том субъекте, где они проживают.

На 1 января 2017 года количество получателей федеральной социальной доплаты составило 21 472 человека. Это 8% от общего количества пенсионеров. Средний размер доплаты – 2288,8 руб.

Необходимо напомнить, что федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера выплачивается только неработающим пенсионерам. Если пенсионер, получающий ФСД, устраивается на работу, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Пенсионный фонд, информирует Отделение ПФР по Орловской области.