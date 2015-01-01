О федеральной соцдоплате к пенсии неработающим пенсионерам в Орловской области

В Орловской области на 2017 финансовый год прожиточный минимум пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии определен в сумме 8434 рублей.

Федеральная социальная доплата (ФСД) производится органами Пенсионного фонда РФ всем неработающим пенсионерам, проживающим на территории нашей страны, если их совокупные выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера в том субъекте, где они проживают.

На 1 января 2017 года количество получателей федеральной социальной доплаты составило 21 472 человека. Это 8% от общего количества пенсионеров. Средний размер доплаты – 2288,8 руб.

Необходимо напомнить, что федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера выплачивается только неработающим пенсионерам. Если пенсионер, получающий ФСД, устраивается на работу, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Пенсионный фонд, информирует Отделение ПФР по Орловской области.

 

Будет детям садик
Орловские полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий
В Орловской области водитель вынудил сотрудников ДПС применить табельное оружие
Опубликовано 18 Янв 2017 в 14:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 53

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"