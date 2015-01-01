О ходе ремонта улично-дорожной сети в Орле

Как сообщает администрация Орла, подрядная организация ООО «ДорСтройТехСервис» с сегодняшнего дня приступает к ремонту ул. Васильевской. ООО «РемДорСтрой», ООО «Нерудстрой» и АО «Орелдорстрой» также начнут выполнять работы в ближайшие дни в соответствии с подписанными контрактами.

Подрядчик ИП Гришина доделывает работы по ямочному ремонту по ул. МОПРа. В планах на текущие сутки ремонт участков ул. Колхозной, от Карачевского шоссе и ул. Васильевской.

ООО «Горстрой» за выходные выполнил ямочный ремонт на ул. Горького, от ул. Приборостроительной до разворотного кольца. В ближайшие сутки дорожники приступят к ямочному ремонту ул. Цветаевой, Костомаровской, Московской, площади Мира, пер. Трамвайный и площади Поликарпова.

ООО «Ремдострой» отремонтировал ул. Благининой и Северную. Сегодня подрядчик будет укладывать асфальт на ул. Германо (проезд к администрации Северного района).

ООО «Сати» ведет подготовительные работы под укладку асфальта на ул. Паровозной, Тульской и пер. Южном. Сегодня подрядчик также ремонтирует ул. Автовокзальную.

ООО «СПФ-Макс» доделывает работы на ул. Саханской, Планерной, Чечневой и Новосильском шоссе. С 14 на 15 мая подрядчик планирует отремонтировать бульвар Молодежи.

ООО «Региондорстрой» подготовил под асфальтирование 70 кв. метров дороги на ул. Средне-Пятницкой. Подрядчик уже закончил работу в Элеваторном переулке.

Помимо ремонта дорог на улицах областного центра продолжаются работы по нанесению разметки. На 110 улицах ее уже нанесли. Подрядчик ООО «Доринвест» пока не проводит работы на улицах, где проходит ямочный ремонт. Сегодня разметку наносят на ул. Мостовой, Раздольной и пешеходных переходах в Заводском районе. В выходные свежая разметка появилась на Карачевском шоссе.