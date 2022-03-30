О первом, втором хлебе и не только

№11 (680) от 30 марта 2022 г.

Правительство Орловской области в очередной раз заявило о значимости агропромышленного комплекса региона: на долю сельскохозяйственного производства приходится порядка 23% валового регионального продукта — и с этим не поспоришь: продовольственная безопасность — основной приоритет государственной политики. Далее чиновники «предъявили» населению области факты, которые, по их мнению, свидетельствуют об успешной работе в сфере АПК, которую они в таком же «перекошенном» виде — в сторону преобладания производства зерна и свинины — намерены продолжать.

Думаем, никому не нужно объяснять, что прошлогодние сухие цифры статистики в их реальном воплощении — это продукты питания, на которые в текущем году могут рассчитывать орловчане. На что конкретно нам стоит надеяться, по мнению руководства Орловской области? Давайте разбираться.

«Вам и не снилось»

Итак, по информации официального портала Орловской области,

объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств Орловской области за 2021 год составил 135,5 млрд рублей или 128,2% к уровню 2020 года, в том числе растениеводство – 102 млрд рублей (128,6 %), животноводство – 33,5 млрд рублей (126,8 %).

На душу населения продукции сельского хозяйства в регионе произведено 188,5 тыс. рублей (в 2020 году – 145 тыс. рублей), в то время как в целом по Российской Федерации производство продукции сельского хозяйства составило 51,9 тыс. рублей на душу населения.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил более 3,8 млн тонн в весе после доработки при средней урожайности 42,3 ц/га.

Орловская область по объемам производства гречихи продолжает занимать первое место в ЦФО и второе – в Российской Федерации.

По итогам 2021 года в Орловской области произведено всего скота и птицы на убой 239,3 тыс. тонн (116,5 % к 2020 году).

Валовой надой молока составил 162 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 113,5 тыс. тонн, в личных подсобных хозяйствах – 34,3 тыс. тонн, в К(Ф)Х – 14,1 тыс. тонн.

Надоено молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях – 6410 кг (107,3 % к 2020 году).

За 2021 год в отрасли молочного скотоводства введено 300 высокотехнологичных скотомест.

Индекс производства пищевых продуктов за 2021 год составил 112% к уровню 2020 года, индекс производства напитков – 130,2 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2021 год составил: производство пищевых продуктов – 65,5 млрд руб. (130,3 % к 2020 году), производство напитков – 3,6 млрд руб. (124,7 % к 2020 году).

К какому выводу должен прийти среднестатистический орловчанин, ознакомившийся с этими цифрами? Хлеба и гречки в Орловском регионе — более чем достаточно; коровы стали давать больше молока, и в целом сельскохозяйственной продукции на душу населения в нашей области произведено столько, что Российской Федерации и не снилось. Однако стоит повнимательнее вчитаться в эту «исчерпывающую» информацию, а потом пройтись по орловским магазинам и ярмаркам выходного дня, станет понятно, что местных продуктов: яиц, муки, растительного масла, «молочки», говядины, мяса птицы, фруктов и т. д. не то чтобы недостаточно – их крайне мало для того, чтобы каждый орловчанин, на чью душу приходится продукции сельского хозяйства на 188,5 тыс. рублей, чувствовал себя спокойно.

А всё остальное вырастят орловчане

Так что это за грандиозная цифра— 188,5 тыс. рублей, которая так впечатлила нашего губернатора? И что предлагают жителям Орловского региона на эту сумму?

Давайте обратим внимание на так называемую структуру производства основных продуктов растениеводства в 2021 году. Итак, по официальным данным, только 16,8% овощей в прошлом году было произведено в сельхозорганизациях, 82,7%— в хозяйствах населения, а 0,5%— в фермерских хозяйствах.

10,3% картофеля произвели в сельхозорганизациях, 18,7% — в фермерских хозяйствах, и основную часть общего объёма — 71% — опять же в хозяйствах населения,

99,5% сахарной свёклы вырастили в сельхозорганизациях, 0,5% — фермеры.

79,3% зерна произведено в сельхозорганизациях, остальной объём приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП, 0,5% — на хозяйства населения.

На производстве какой продукции сосредоточены наши крупные и не очень сельхозорганизации? Это, как всегда, зерно и сахарная свёкла, которые, в сравнении с другими культурами, считаются наиболее высокодоходными для производителей, год от года делающих ставку на увеличение урожайности. Этим нас, судя по всему, и собирается накормить ведомство, курируемое зампредом областного правительства по агропромышленному комплексу Сергеем Борзенковым. Судя по его недавнему отчету о предстоящем весеннем севе, и в текущем году орловчанам следует самостоятельно произвести для себя картофель и овощи, а также, по возможности, фрукты.

Кстати, уже в эти дни стало известно, что жители Орловской области намерены сажать картофеля больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса SuperJob. Каждый девятый житель, прежде не выращивающий картофель, собирается заняться огородом. Всего возделывать картофель будут две трети жителей Орловского региона, в основном в возрасте от 35 до 44 лет, у которых, к слову, нет возможности приобрести качественные семена этой культуры. Аграрная Орловщина, как известно, десятилетиями не занимается сортосменой и тем более сортообновлением картофеля.

Граждане, насмотревшись на «картофельные» цены, поняли, что избытка картофеля на орловском рынке не наблюдается, и оказались совершенно правы: в прошлом году в Орловской области было произведено 194,4 тыс. тонн картофеля, что на 13,4% меньше, чем в 2020 году; овощей — 55,7 тыс. тонн — меньше на 10,6%. Иного выхода нет, как брать ситуацию в свои руки, ведь

ответственные чиновники не намерены обращать внимание на такие мелочи, как необходимость значительного увеличения промышленного производства картофеля, овощей открытого грунта и проч. Если бы это было не так, в Мценском районе до сих пор могло бы успешно работать уникальное в своем роде сельхозпредприятие — ООО «Виннер», которое до прихода в область Клычкова занималось выращиванием и переработкой плодоовощеводческой продукции. На полях ООО «Виннер» возделывались картофель, брокколи, цветная и белокочанная капуста, кабачки, тыква, спаржевая фасоль, зеленый горох, морковь, столовая свекла.

«У компании имелось 100 гектаров яблоневых садов, 100 гектаров смородины. В 2016 г предприятие арендовало еще более 500 гектаров садов. В ООО «Виннер» кроме собственной рассады овощных культур выращивались ежевика, малина, жимолость, алыча, смородина и другие культуры. В октябре 2017 года зампред по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов на агропромышленной выставке «Золотая осень» под телекамеры подписывал с ООО «Виннер» соглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство склада для хранения овощей». Планируемая площадь плодоовощехранилища должна была составить примерно 20 тысяч кв. метров, объём инвестиций ООО «Виннер» в строительство и оборудование овощехранилища — 350 млн рублей», писала «ОС» в мае 2018 года.

Но у предприятия возникли проблемы с погашением краткосрочного кредита: банк не пошел навстречу собственнику. Экс-зампред правительства области по АПК Дмитрий Бутусов, прекрасно знавший о проблеме, предпочел её не заметить, и врио губернатора Клычков, которого туда привозили на экскурсию, вникать в экономические трудности предприятия не стал. В результате «Виннер» не справился и тихо исчез из списка орловских сельхозтоваропроизводителей. Почти сразу после той самой «экскурсии».

«Сами они тормознулись»

Как сообщает официальный портал Орловской области, в 2021 году «в отрасли молочного скотоводства введено 300 высокотехнологичных скотомест». О многочисленных фермах на 1200 голов, которые должны были появиться в Орловском регионе с приходом многочисленных инвесторов, уже никто не вспоминает. Теперь наши «эффективные» чиновники, допустившие ликвидацию такого крупного молокопроизводящего сельхозпредприятия, как «Юпитер» в Болховском районе, радуются 300 скотоместам.

Давайте вспомним 2018 год, когда областное правительство рапортовало: «В регионе также реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере молочного животноводства. В Болховском районе компания «Юпитер» реализует инвестпроект общей стоимостью свыше 257 млн рублей по модернизации молочного комплекса. Начато строительство молочных комплексов в Новосильском и Глазуновском районах. Подписано соглашение о строительстве молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. голов в Знаменском районе».

Где все эти комплексы? На днях этим вопросом задался вице-спикер облсовета Михаил Вдовин: его, в частности, заинтересовал последний «молочный» проект (в самом плохом смысле слова «последний»). На заседании профильного комитета облсовета зампред правительства области по развитию АПК Сергей Борзенков сообщил, что инвестор готов был вложить 970 миллионов рублей в строительство молочной фермы в ООО АПК «Русь» в Знаменском районе. Сейчас, по словам чиновника, инвестор (если, конечно, его можно так называть) ведёт переговоры с переработчиком, заводом «Сыробогатов», с тем чтобы передать ему земельный участок и проект под реализацию.

Сами они тормознулись, — процитировали Борзенкова СМИ. — Кто бы с чем к нам ни приходил, мы не должны их откидывать, наоборот, привлекать и пытаться сделать так, чтобы они оставались у нас… Но и такие случаи, к сожалению, бывают.

Причин многолетнего «торможения» проекта Борзенков не называет, однако факт остается фактом: «не откидывать» и «привлекать» инвесторов, добиваться от них реализации, а не декларирования намерений у главы орловского агропромышленного блока выходит не очень. И это касается не только молочного животноводства.

Каковы последствия такого «профессионализма»? При всех «плюсах» к показателям 2020 года в 2021 году Орловская область произвела 162 тыс. тонн молока, 239,3 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 56,5 млн штук куриных яиц. Это 55-е, 25-е и 71-е места соответственно в Российской Федерации. Орловская область заметно «минусует» по количеству крупного рогатого скота: на конец 2021 года — 141,7 тыс. голов; при том, что коров, по официальным данным, стало больше на 3,6% — 44,2 тыс. голов; поголовье птицы уменьшилось на 14,6% — 2420,9 тыс. голов, овец и коз в Орловской области — 54,7 тыс. голов, в основном в хозяйствах населения. И наша главная «победа»: свиней в Орловской области, наконец-то, стало больше чем людей: на 1.01.2022г. — 846,6 тыс. голов (+36,6%).

Как сообщает Минсельхоз РФ, «среди стратегических задач российской молочной отрасли – наращивание производства, расширение товарной номенклатуры, а также развитие глубокой переработки продукции и повышение ее качества. Дополнительным стимулом для этих процессов стало введение продовольственного эмбарго в 2014 году, которое ускорило приток инвестиций в эту сферу. За последние восемь лет в России построено, реконструировано и модернизировано порядка 1,6 тыс. молочных ферм… Минсельхоз, принимая во внимание повышение себестоимости производства, принял ряд решений по дополнительной поддержке животноводов. В частности, до 30 июня введен запрет на экспорт зерновых культур, которые являются важной составляющей кормовой базы».

Если не брать в расчет население Орловской области, которое насчитывает свыше 724 тысяч человек, зерновых культур, производимых в Орловской области, хватит, чтобы прокормить еще большее количество свиней, ведь многотысячного стада «новых» молочных коров орловчане так и не дождались. Так что господин Борзенков и его начальник Андрей Клычков могут строить новые далеко идущие «свиные» планы. Свиньям на Орловщине и сейчас живется неплохо, а будет еще лучше. Жаль только, на уровне жизни орловчан ни высокие урожаи зерновых, ни количество выращиваемых здесь свиней не сказывается. Если рассуждать совсем уж на примитивном уровне: хлеб и свинина в регионе ежегодно дорожают, а стоимость последней гораздо выше, чем в соседних регионах.

По данным за 2020 год, потребление мяса и мясопродуктов на душу населения Орловской области составило 80 килограммов – это 27-е место в РФ, в текущем году в связи с подорожанием продуктов питания оно, несомненно, снизится; молока и молочных продуктов — 197 килограммов, это 64-е место в РФ (в среднем по ЦФО потребление составляет 231 килограмм).

Потребление картофеля в Орловской области, как всегда, в приоритете: в среднем 132 килограмма на человека, это шестое место в Российской Федерации. В среднем по ЦФО потребление картофеля на душу населения составляет 86 килограммов.

По потреблению овощей и продовольственных бахчевых культур Орловщина на 64-м месте в РФ, в среднем по ЦФО потребление составляет 107 кг.

Потребление яиц на душу населения Орловской области — 267 штук, это 42-е место в РФ.

По потреблению растительного масла мы на 42-м месте, хлебных продуктов — на 39-м.

Таким образом, картофель, основной объем которого в Орловском регионе производят сами граждане, стал для них не вторым, а «первым хлебом». Орловчане давно экономят на всём и крайне ограничивают себя в овощах, молоке и молочных продуктах, которых в нашей области явно недостаточно.

На днях Орелстат опубликовал «свежие» сводки о производстве основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях в январе-феврале 2022 года. За два месяца текущего года в сельхозорганизациях Орловского региона произведено 35,4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 18,3 тыс. молока, 3,3 млн штук яиц. Чтобы понять, много это или мало для нас, традиционно обратимся к статистике соседей.

По данным Липецкстата, за два месяца 2022 года в хозяйствах всех категорий произведено 58 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельхозпредприятиях региона этот показатель составил 53,6 тыс. тонн (111%), в том числе производство свиней на убой – 21,4 тыс. тонн (100,1%), птицы – 30,7 тыс. тонн (120,7%). «Акцент на внедрение инноваций определяет успешное развитие областного АПК в целом, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.

Валовой надой молока за январь-февраль текущего года составил 44,8 тыс. тонн (101,8%), в том числе в сельхозорганизациях – 38,3 тыс. тонн (102,8%). Всего за первые два месяца 2022 года получено 116,3 млн штук яиц, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 117,7%. В сельхозорганизациях произвели 107,7 млн штук (118,6%), в том числе пищевого яйца – 75,7 млн штук. Это на 7 млн больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«В Липецкой области обеспеченность населения свининой от местных предприятий превышает рекомендуемые в России годовые рациональные нормы потребления более чем в пять раз, мясом птицы – более чем в четыре раза, пищевым яйцом – более чем в 2,5 раза», – отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Как вам такие цифры, господа аграрные чиновники из Орловской области? Может, наконец, настала пора задуматься над тем, чтобы обеспечить население нашего региона реальными продуктами питания, каждого — на 188,5 тысячи рублей?

Подготовила Наталья Зарубина

Тем временем

Дачных картофельных плантаций у жителей Орловской области в этом году будет больше

Большинство владельцев дач, огородов и частных домов в Орловской области будут сажать картофель в этом году: для каждого второго это ежегодная практика, а каждый девятый житель региона в прошлом году картофель не сажал, выяснил онлайн-сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сажать картофель в этом году собирается 66% землевладельцев в Орловской области: при этом 55% выращивали картофель в прошлом году, а 11% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь три из десяти владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют сажать картофель.

Орловчане в возрасте 35—44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (64%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (67%).