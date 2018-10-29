О погоде в Орловском регионе

Завтра на территории Орловской области ожидаются осадки.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 29 октября по 21 час 30 октября на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью осадки, местами небольшие, в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие осадки -дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью восточный 7-12, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1°С…+4°С, днем +3°С…+8°С.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: необходимо соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не следует находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, также следует быть осторожными, обходя оборванные провода.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий.