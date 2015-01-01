О работе единого общероссийского телефона доверия, созданного для помощи детям

В Российской Федерации работает единый общероссийский телефон доверия 8-800-2000-122, созданный для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях, напоминает пресс-служба регионального СУ СК.

Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный и анонимный.

Телефон доверия работает в круглосуточном режиме, любой нуждающийся может получить помощь профессионального психолога.