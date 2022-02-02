О ремонте мостов по замкнутому кругу

№4 (673) от 2 февраля 2022 г.

Депутат Виталий Рыбаков в очередной раз задается вопросом: почему городские чиновники с лёгкостью принимают халтурные работы на городских мостах, зная заранее, что впоследствии им придется вести претензионную работу?

— Какой-то замкнутый круг получается! — комментирует ситуацию Виталий Рыбаков в своём Instagram.

https://www.instagram.com/p/CZPFdkdJHRh/

https://www.facebook.com/rybakov5

— Выполненные работы по муниципальным контрактам принимаются чиновниками мэрии. Эти вопросы курирует первый заместитель Парахина гражданин Минкин.

Просматривается ситуация, когда у одних подрядчиков все выполненные работы принимаются без лишней огласки и проблем (ул. Поселковая, ул. Маслозаводская), а у других приёмка превращается в шоу с привлечением СМИ, где демонстрируется показательная порка (ул. Октябрьская).

Простой пример — ремонт улицы Поселковой и проезжей части Лужковского моста.

Принять приняли, но спустя месяц начались проблемы: просадка асфальта, выкрашивание швов на мосту и много других огрехов…



Насколько я информирован, претензионная работа тоже ведётся избирательно..

Глядя на это, видишь что за одну и ту же халтуру одним подрядчикам в буквальном смысле проходу не дадут плюс ещё включат в чёрный список недобросовестных подрядчиков, а другим — акты подпишут и бюджетные деньги заплатят. А потом еще за счет бюджета будут устранять недостатки.

Вот и по Лужковскому и мосту Дружба, как я полагаю, претензионная работа не ведётся, а дефектные швы по ночам заливают работники СПЕЦАВТОБАЗЫ!

В таком случае стоит задать вопрос: есть ли в действиях пока ещё мэра Парахина и его профильного первого зама Минкина коррупционная составляющая или нет?

— Мосты — одни из самых больных мест в городе Орле, — резюмирует депутат. — Два моста перекрыты, а один принят с грубыми нарушениями. При этом нагрузка на другие мосты резко возросла. Так, Лужковский мост дошел до такого состояния, что даже водители грузовиков объезжали образовавшиеся на нём ямы. После моего депутатского обращения летом мост отремонтировали. Но уже осенью новый асфальт отслоился, а к зиме стали выкрашиваться отремонтированные швы. В зимнее время такие разрушения особенно опасны. Администрация города не только приняла халтурные работы, но не спешит выставлять претензии горе-строителям в рамках гарантийного ремонта. Видимо, новые технологии Парахина придется оценивать уже надзорным органам.