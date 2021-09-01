О селе Кирове, его обитателях и «третьих лицах»

№30 (654) от 1 сентября 2021 г.

В селе Кирове Сосковского района произошло ЧП: 21 августа местные жители обнаружили прорыв трубы, через которую «качает» нечистоты местный животноводческий комплекс. Как рассказали граждане, жидкость из поврежденной трубы текла и в субботу, и в воскресенье, превращая почву в болото, а реку Крому – в черный вонючий ручей. Рыба погибла даже в соседнем, Кромском районе.

Навозная «диверсия»

Местные жители забили тревогу: Григорий Тихонов написал о происшествии в соцсетях и обратился в прокуратуру, которая 25 августа сообщила на своем официальном сайте о проведении проверки «по информации о массовой гибели рыбы на реке Крома в пос. Кромы»: «с привлечением специалистов контролирующих органов на месте произведен отбор проб почвы, водных и биологических ресурсов, устанавливается размер причиненного ущерба». О проведении проверки по данному факту также проинформировало региональное УМВД.

Главный инженер Знаменского селекционно-генетического центра Александр Нестеров, почему-то краснея, прокомментировал произошедшее в интервью ГТРК «Орел»: «Шланговая система была повреждена в районе реки Крома, недалеко от речки, что привело в дальнейшем к розливу навозосодержащих масс и попаданию их непосредственно в речку. И тот случай, который мы сегодня наблюдаем, он как раз-таки говорит о том, что навоз попал в реку и, к сожалению, я могу сказать, что это точно действия третьих лиц».

Таким образом, главный инженер СГЦ полностью снимает ответственность с себя и своих подчиненных, намекая на некую диверсию со стороны третьих лиц. Кто эти третьи лица и для чего им повреждать трубу с нечистотами? Если трубу повредил кто-то из местных жителей, вооружившись вилами или топором, то как это возможно? Как рассказывает Григорий Тихонов, побывавший на месте происшествия в момент самого происшествия, труба была порвана снизу. В таком случае «вредитель» сделал подкоп и порвал ее, и, несмотря на огромное давление внутри трубы, благополучно выбрался наружу. И главный вопрос: зачем это нужно местному жителю, который сам же будет задыхаться от продуктов жизнедеятельности свиней? Если же это «диверсант», то полиции придется постараться, прежде чем она обнаружит неизвестного и выяснит его мотивы. Иной вариант: трубу повредили сами работники комплекса – случайно или намеренно, чтобы в выходные дни побыстрее освободить отстойники, – ну это уж, как, вероятно, полагает главный инженер СГЦ, версия совсем фантастическая. В любом случае все эти «фантазии» и предположения предстоит развеять правоохранителям.

Мы побывали в Кирове в минувший четверг: на месте, где проходила труба и произошел её порыв, образовалось зловонное болото, однако река к тому времени уже очистилась. Григорий Тихонов повел нас к участку реки у дома своего брата: именно там, у мелководья, где пасутся гуси и утки, они и поняли, что в Кирово пришла настоящая беда.

– Мы заметили, что река помутнела, когда гуси стали бояться заходить в воду, – рассказал Тихонов. – Вода вскоре стала совсем черной, а мальки всплывали. Стоял запах аммиака. Тогда я понял, что в реку попадают навозные массы. Откуда? Пошел к соседу Петру Петровичу Шатунову, его дом напротив церкви, поехали на квадроцикле искать трубу, которую обычно протягивают от свинокомплекса к фермерским полям, нашли… К месту прорыва еле подъехали. Там рабочие были со свинокомплекса, не знаю, может, они приняли нас за проверяющих, один так побежал, что упал в эту жижу. Вы видите, тут до сих пор эта жижа стоит, а ведь это граница села, и люди этим вынуждены дышать. Восстановится ли река полностью? Будет ли столько рыбы, как прежде? Там же по течению бобры столько запруд понаделали… Представители СГЦ утверждают, что это дело «третьих лиц», но почему же они в таком случае не замечали, что давление в поврежденной трубе падает, ведь у них наверняка стоят датчики? Должны были среагировать. Почему продолжали качать? Почему некоторое время назад навоз заделывали в поля рядом с нашей водонапорной башней и только после того, как мы стали возмущаться, прекратили?

Теперь у жителей села Кирова к «соседям», которые несколько лет назад убеждали их, что крупное производство в 1,7 километра от населенного пункта абсолютно безопасно, много вопросов. И, как видим, на главный из них уже подготовлен «аргументированный» ответ о «третьих лицах». Вопросы есть и к губернатору Клычкову, который продвигал этот проект в Сосковском районе, и к местной власти.

Напомним, еще в конце 2018 года жители выступали против строительства крупного свинокомплекса рядом с селом, где находятся источник Сергия Радонежского и церковь, которые они сами же оборудовали и построили. Были встречи, уговоры, в Сосково, как говорят, приезжал «сам Клычков», чиновники говорили жителям о несомненной пользе такого соседства, обещали новые рабочие места, дороги и т. д. Причем, по крайней мере, публично представители СГЦ, как мы помним, не особенно настаивали именно на этой территории, хотя и объясняли: перенос будет стоить дорого, в проект на тот момент уже были вложены миллионы. Почему жителей тогда поставили перед фактом строительства комплекса, и знали ли на первом этапе представители СГЦ что-то о Кирове, кроме наличия здесь удобной инфраструктуры? Могли ли жители села тогда предположить, что в один из дней здесь почернеет река и передохнет вся рыба? Тогда граждан беспокоила только навозная вонь, вернее, её перспектива, теперь же всё гораздо серьезнее.

Исконно русская деревня

От нештатных ситуаций застраховаться невозможно. Есть только одно исключение из этого правила – не создавать потенциальной угрозы благополучию населения и окружающей среды, в данном конкретном случае – не строить свинокомплексы вблизи населенных пунктов и природных водоемов.

Если господин Клычков и его на тот момент помощник по АПК Бутусов, который позже «откочевал» в Минсельхоз на повышение, были не в курсе, что такое исконно русская деревня, в которую не стоит лезть со своим уставом, ну или со «свиным рылом», то еще раз постараемся объяснить. Эта та территория, которую нужно беречь, холить и лелеять. Потому что, если она исчезнет, и производители реальной продукции превратятся в офисный планктон, никому от этого лучше не станет. Через какое-то время государству придется вновь вкладываться в восстановление заброшенных территорий.

Пока же Кирово – красивейшее, ухоженное и горячо любимое жителями село. Это то место, куда стекаются сотни паломников; повторим, братья Тихоновы и другие жители построили здесь церковь и привели в порядок старинный Святой источник Сергия Радонежского – своими силами, за свои деньги, без помощи чиновников, которые теперь не прочь приезжать сюда «на отдых» после своих заседаний.

– У нас в храме есть две прекрасные иконы – Николая Чудотворца, подаренная Марфо-Мариинской обителью, и Сергия Радонежского – эту икону передали из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы просто написали туда, и люди откликнулись. Церковную утварь оплатил кинорежиссер Никита Михалков, газификацию храма – депутат Виталий Рыбаков. Вот так, с миру по нитке… К нашему источнику в Крещенье столько людей приезжает, даже ночуют, по двести машин выстраивается, – рассказал Тихонов.

Благодаря жителям Кирово становится маленьким туристическим центром, без долгих разговоров «ответственных лиц» и «реализации программ». Семья Тихоновых – большая, дружная, подает односельчанам пример, и они, видя, как их общими стараниями старинное село хорошеет год от года, этому только рады.

– В Кирово теперь переезжают люди, чтобы спокойно, среди чудесной природы – у нас же и грибы, и ягоды здесь, и речка, – дожить до старости, – рассказывает Григорий Тихонов. – Заводят гусей, уток, яблони сажают, да всё выращивают…

Кировские гуси – местная достопримечательность. Брат Григория Тихонова Анатолий выращивает птицу теперь уже редкой хохломской породы – одной из лучших. К нему за гусями «на развод» приезжают со всех уголков страны. Зная себе цену, гуси важно прогуливаются по всему селу и не дают приезжему люду забыть, кто здесь хозяева.

Жители Кирова на редкость трудолюбивы: в каждом дворе имеется птица разных видов и пород. Крикливые индейки, бойкие петухи и куры с мохнатыми лапами и забавными хохолками, пятнистые, как далматинцы, утки – всё это хозяйство заполонило местные улочки и пруды.

На источнике царствуют лебеди, которые когда-то благополучно вывелись на подворье Тихоновых, сюда даже гуси не суются – умная птица понимает, где можно покричать, а где должны быть тишина и покой.

– Как-то нашим родителям принесли даже аистиные яйца, наверное, где-то гнездо упало, – вспоминает Григорий Тихонов. – Положили их к гусям, вывелись аистята. Так и жили у нас, пока не подросли, по двору вместе с гусями, утками и курами бегали. А потом прилетели взрослые аисты, стали своих звать, чтобы на юг лететь. Они, значит, молодняк увидели. А сначала они молодняк собирают, потом уже сами летят. Кружили они, кружили, ну, наши поднялись и полетели. Потом один аистенок вернулся, к отцу подошел, голову ему на колени положил, и из глаз у него потекла настоящая слеза. Мужики рядом сидели, и все зарыдали. Потом и этот аистенок улетел. А весной прилетели уже трое. Мы двоим гнездо на высоком дубовом бревне приготовили, а другого отселили, и он себе потом пару нашел. Когда отец умер, так они кружили на похоронах… И в церковь его провожали, пока не похоронили, не улетели. Такая вот история.

– У нас в Кирово до сих пор сохранилась старая школа из дубовых бревен, построенная еще местным помещиком, мы все в нее ходили, – Григорий Тихонов ведет нас к зарослям, из которых виднеется деревянный сруб. – Вот, смотрите, тут столовая была, нас, детей, вкусным чаем с булочками на переменах угощали, тут учительская была, здесь библиотека, вон там нам кино показывали, а это учебные классы. Вот как раньше строили. На века. Потому что не для галочки, а для людей. Потом эту школу закрыли, а новой нет. В Сосково детей учиться возят на автобусе, и детворы всё меньше.

– В войну 130 человек из нашего села на фронт забрали. А сейчас, наверное, столько же в селе живут. Вы видели возле церкви: мы сами мемориал сделали, там фотографии всех наших, кто воевал, и имена их. Липовая аллея в их честь посажена. Наших, Тихоновых, трое, в том числе и тетка моя, Мария, она закончила войну в звании капитана, командовала ротой связи; Тихоновы все в одно время в сорок пятом в Берлине оказались, но не встретились тогда. Отец Петра Шатунова тоже воевал.

Вообще у нас тут такие люди удивительные жили, судьбы – хоть кино снимай. Один был мужичок, Мельников Григорий, прозвище ему какое-то дурацкое дали, ну знаете, как в деревне бывает, выпил он, его и обозвал кто-то, так и приклеилось к человеку. Когда он умер, нашли его награды: сколько медалей! Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады и никогда этим не хвастал, ни разу медали не надел даже! Сосед мой Павел Кудинов попал в войну в штрафбат, так он там так отличился, что его отправили в разведроту в армию Жукова. Он комполка жизнь спас, языков носил, дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за штрафбата звание ему так и не присвоили. Был награжден двумя Орденами Славы, Орденом Красной Звезды, Боевого Красного знамени, медалями «За отвагу». После войны его всех наград лишили из-за того же штрафбата, в лагерь отправили. Так вот тот комполка, которому он жизнь спас, за него ходатайствовал, и через Жукова, возможно, и Сталина, его освободили. Вернулся домой. Всю оставшуюся жизнь в колхозе простым пастухом работал. Собрались как-то его однополчане, позвали на День Победы. Он пошел было с ними, но, узнав, что его напарник пьяный и коров на водопой не погнал, вернулся. Из-за бурёнок, представляете? Вот он шёл по полю, потом лёг на землю и заплакал. Какой был человек, какая ответственность, какая любовь ко всему живому… Алексей Бухарин – наш учитель математики, дважды жена получала на него похоронки и каждый раз говорила: «Он живой, он вернется». Вернулся человек!

…К Кирову медленно подкрадывается осень: яркая, желто-багряная. Скоро из села разъедутся «гости»: городские родственники, которые проведут следующие холодные месяцы в ожидании еще одного теплого лета в Кирове. Деревенские жители станут собирать куриные яйца «на Орёл» и «на Москву», отправлять туда же картошку и овощи, яблоки и груши, а потом ожидать новое потомство от птицы. Настанет неспешная пора, время короткого отдыха от трудов. Уснут соседние поля, уснет лес. Хотелось бы, чтобы это удивительное село больше ничто не потревожило и чтобы никто чужой не устанавливал здесь свои порядки. Война ведь давно закончилась.

Наталья Зарубина

Фото Натальи Зарубиной и Григория Тихонова

К сведению:

В одном из самых маленьких по площади и соответственно малочисленных Сосковском районе — здесь проживают всего 5 903 человека — содержится самое большое количество свиней — 139 804 головы.

Людей заменяют свиньями?

Орловчане могут «поздравить» друг друга — впервые в июле 2021 года численность свиней в Орловской области превысила численность населения. Лозунг «на каждого жителя Орловской области — по свинье» уже реализован, а значит, господин Клычков, поставивший Орловщине клеймо «свиного региона», может спать спокойно.

По данным на 1 августа 2021 года, численность свиней в хозяйствах всех категорий Орловской области увеличилась с прошлого года на 164,2 тысячи — до 756,6 тысячи голов. Численность населения региона на 1 июля 2021 г. — 719,3 тыс. человек.

Основное свинопоголовье в Орловской области сосредоточено в крупных сельскохозяйственных организациях, входящих в топ-20 производителей свинины в РФ по итогам 2020 года.

На комплексах Знаменского СГЦ (АВК «Эксима»), расположенных в Сосковском, Орловском, Покровском и Ливенском районах, поголовье свиней в общей сложности приближается к 400 тысячам, что составляет 52 % от общего поголовья свиней в регионе.

ООО «Мираторг-Курск» (АПХ «Мираторг»), активно ведущее строительство свинокомплексов в Кромском, Дмитровском, Троснянском, Шаблыкинском районах Орловской области на протяжении последних двух лет, за столь короткий период успело нарастить поголовье свиней до 251,5 тысячи (33,2 % от общего поголовья свиней в регионе).

ООО «Черкизово-Свиноводство» (ГК «Черкизово»), развивающее свиноводство во Мценском районе, насчитывает 57,6 тыс. голов свиней (7,6 % от общего поголовья свиней в регионе).

Знаменский СГЦ – единственный из крупных свиноводческих холдингов — имеет полный замкнутый цикл производства свинины в регионе. Основными производителями являются ООО «Знаменский СГЦ». По итогам 2020 года реализация на убой мяса свиней предприятием составила 95,6 тыс. тон (+33,7 тыс. тонн к 2019 году).

Заселению Орловщины свиньями ничто не мешает. Несмотря на Covid, отсутствие мигрантов и прочие ограничения, свинарники в Орловском регионе росли, как грибы после дождя, а свиньи в них плодились и размножались. В то же время население Орловской области продолжало вымирать. За полгода мы потеряли более пяти тысяч человек.

Люди начинают конкурировать с животными за чистую воду и благоприятную экологическую среду, и свиньи пока побеждают. Они на 100 % обеспечены питьевой водой, а жители сёл, по данным тех же чиновников, — на 80%.

Учитывая, что свиньи нуждаются в чистой питьевой воде, по существу, именно этот вид животных является основным потребителем артезианской воды в регионе. А, принимая во внимание технологию содержания свиней на крупных свинокомплексах, где предусмотрен гидросмыв, свиньи являются еще и основными загрязнителями окружающей среды.