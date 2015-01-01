О транспортном обслуживании сезонных дачных маршрутов в Орловской области

Общее количество сезонных дачных маршрутов на территории Орловской области — 20 , из них 7 маршрутов организует департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства , 11 – администрация г. Орла, 2- администрация г. Ливны, сообщает информационный портал Орловской области.

Ежегодно регулярные перевозки в период дачного сезона в Орловской области осуществляются по семи сезонным дачным межмуниципальным маршрутам в границах региона по регулируемым тарифам с последней субботы апреля по последнее воскресенье октября (с 29 апреля по 29 октября 2017 года). Государственные контракты с перевозчиками заключены. На указанных маршрутах будут работать 5 перевозчиков на 7 автобусах.

Транспортное обслуживание 11 сезонных дачных маршрутов для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам будет осуществляться с 15 апреля по 29 октября 2017 года. В настоящее время администрацией города Орла ведется работа по заключению муниципального контракта с перевозчиком ПАТП — 1. На линии будут работать 11 автобусов.

Кроме того, обеспечивается подвоз граждан к садово-дачным массивам по 15 круглогодичным межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении (8 перевозчиков, 44 автобуса).

Администрацией города Ливны определено два дачных маршрута (2 автобуса).

Действие единого социального проездного билета распространяется на все сезонные дачные маршруты. Также на сезонных дачных маршрутах, организованных администрацией города Орла, будет распространяться действие проездных билетов для пенсионеров, не получающих ежемесячную денежную выплату из областного и федерального бюджетов.

Подвоз граждан к дачным массивам также будет обеспечиваться пригородным железнодорожным транспортом по маршрутам регулярного сообщения – 10 остановочных пунктов по 3 направлениям (Брянское, Тульское, Верховское).

В случае необходимости количество транспорта на сезонных дачных маршрутах может быть увеличено, также возможен перенос срока начала работы маршрутов на более раннее время при условии увеличения пассажиропотока к дачным массивам.