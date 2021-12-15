О жизни собачьей

№43 (667) от 15 декабря 2021 г.

Несколько недель назад в Орловской области разгорелся необычный скандал вокруг бродячих животных. Одно событие повлекло за собой серию публикаций в соцсетях, а также сюжетов в региональных СМИ. В итоге, если внимательно посмотреть на аргументы, звучавшие с разных сторон, обнаруживается целый комплекс проблем в обращении с бездомными животными. Еще часть бед осталась за кадром, но мы обязательно о них расскажем. Впрочем, обо всем по порядку.

Картинка и реальность

Началось все с публикации в соцсетях. Автор – женщина, которая потеряла своих питомцев в соседнем регионе. Обнаружились они в пункте передержки в питомнике в деревне Болотово Орловской области. Как выяснилось, подрядчик по отлову бродячих собак работает в нескольких областях. Так собаки и оказались на Орловщине. Женщина очень эмоционально описала увиденное в орловском приюте: как собаки лежат на голом полу без опилок и ковриков, как там холодно, какие животные истощенные. И сопроводила все фотографиями. Наши коллеги с ГТРК «Орел» решили сделать сюжет по этой публикации и выехали на место. https://ogtrk.ru/novosti/90241.html В сюжете зрителям показали совсем другую картину: собаки лежат на свежей чистенькой подстилке из опилок и не выглядят ни истощенными, ни голодными. Хотя корреспондент признала, что в помещении холодно. Часть снимков, выложенных в соцсетях, оказалась из другого приюта, правда, тоже орловского, но в другой деревне. Казалось бы, на этом инцидент можно было считать исчерпанным: очередной «фейк» опровергнут, правда восторжествовала.

Вот только зоозащитник Дато Папуашвили после выхода сюжета в эфир решил еще раз приехать в тот самый приют. Правда, в отличие от телевидения, не стал согласовывать свой визит заранее. И опять двадцать пять! На видео, которое передали в редакцию «Орловской среды» и которое было снято в том же самом приюте через несколько дней после визита телевизионщиков, видно, что собаки лежат на голом полу. По мнению связавшихся с нашей редакцией зоозащитников, к приезду ТВ в Болотово приготовились заранее, поэтому и насыпали собакам подстилку, а заодно накормили от пуза. А вот в обычное время животные лишены такой «роскоши». Как лишены и отопления, которое должно соответствовать определенным параметрам, четко и понятно прописанным в законе. Нет в приюте и вентиляции, равно как и вольера для выгула животных. Нарушены, по мнению зоозащитников, даже требования по нормативам содержания животных – на каждое должно приходиться не менее квадратного метра вольера. Не раз фиксировали на фото (и эти снимки есть в свободном доступе), что вольеры у собак не чищены от отходов жизнедеятельности. А то, что животные лежат на голом бетоне, подтвердила телевизионщикам известная в Орле зоозащитница Виталия Румянцева.

Но самое важное – в приютах должны быть системы водоснабжения и водоотведения. С водой в приюте беда. Ее не хватает не только для обязательного мытья мисок. Животные питаются сухим кормом, и вода у них должна быть в достатке. Где ее берут – большой вопрос, так как ни водопровода, на канализации, по словам зоозащитников, в приюте нет. Равно как и нет ограждения по периметру территории приюта. Причем в соседних регионах (в частности, в Курской области) за точно такое же нарушение (отсутствие забора) владельцев приюта оштрафовали. А в Орловской области управление, отвечающее за соблюдение закона, раз за разом не находит никаких нарушений: ни по температуре в помещении, ни по ограждению, ни по каким-либо другим пунктам, которые четко прописаны в законе и обязательно должны соблюдаться в приюте.

Казалось бы, какое дело рядовым орловцам до того, в каких условиях временно содержатся бездомные собаки? Делает приют хорошее дело – и ладно! Вот только за каждого отловленного, стерилизованного и чипированного барбоса организация получает из бюджета (а значит из наших с вами налогов) по 14 тысяч рублей! И за эти деньги вполне можно и воды собакам налить, и сена на подстилку кинуть, и даже отопление в помещении организовать. В чем проблема поставить печку в углу и договориться о поставке дров? Уж из 14 тысяч с каждой пойманной собаки можно выделить средства на эту строку расходов.

Красивые сказки о приюте

На днях прогубернаторские СМИ с восторгом процитировали губернатора Андрея Клычкова, который пообещал, что уже в следующем году в Орле появится муниципальный приют. Но почему-то в бравурных отчетах официозной прессы не упоминается одна деталь: не все федеральные законы вступают в силу сразу после опубликования. Некоторые дают властям время на подготовку. Так было и с законом о защите животных, согласно которому в каждом регионе к 1 января 2020 года должны были построить муниципальные приюты. Повторим: приюты должны были быть построены еще в 2019-м! Однако ни в 2019-м, ни в 2020-м, ни даже в 2021-м году приют так и не появился. И почему-то этот провал в действиях областных властей преподносится в СМИ как великое достижение. Так что ждем 2022-го! Кстати, пока ждем, зоозащитники рассказывают очень интересную историю.

Приют в Орле собираются строить не с нуля. Для его обустройства собираются провести капитальный ремонт уже существующего здания на территории Спецавтобазы. И на эти цели в бюджете области на 2022 год предусмотрено 40,7 млн рублей. Здесь стоит отметить, что поправка в бюджет о выделении необходимых средств на приют была принята благодаря инициативе депутатов фракции «Справедливая Россия» в облсовете. Новый приют будет рассчитан на 150 безнадзорных собак ежемесячно, которые после лечения, стерилизации и крепления бирок будут выпускаться на прежнее место обитания. В приюте будут содержаться пожизненно только безнадзорные животные, проявившие немотивированную агрессивность (об этом мы поговорим отдельно). Зоозащитники отметили, что в соседнем Белгороде приют, рассчитанный на 300 животных, построили с нуля! И это обошлось в 32 миллиона рублей! Как говорилось в известной рекламе, «почувствуйте разницу»: собак в два раза больше, а по цене приют вышел дешевле даже с учетом того, что его строили с нуля!

Но даже если предположить, что в Орле все честно и чисто (чем черт не шутит – вдруг орловский приют будет просто дворцом по сравнению с белгородскими «лачугами»?), все равно вопросы остаются. Зоозащитники выезжали на Спецавтобазу и осматривали здание. Там еще совсем недавно была провалена часть кровли. Переделывать развалюху и пытаться сделать из нее «конфетку» – просто нерационально. Лучше съездить в соседний Белгород (тем более что советник губернатора по СМИ как раз родом оттуда) и посмотреть, как можно построить нормальный приют с нуля за гораздо меньшую сумму. Понятно, что задача чиновников – тратить как можно больше и строить как можно дороже. Но граждане должны понимать, что их налоги расходуются эффективно. Если можно сделать что-то лучше и за меньшие деньги, то почему бы не сэкономить пару-тройку бюджетных миллионов? Уж при нищем городском бюджете всегда найдется, на что их потратить. Тем более что губернатор лелеет надежду передать полномочия по отлову собак муниципалитету. Так что деньги еще ох как пригодятся, и как раз на тех самых собак.

Собака бывает кусачей

Теперь позвольте вернуться к истории про немотивированную агрессию. Напомним, в теории в приюте должны пожизненно содержаться животные, которые проявляют эту самую немотивированную агрессию. Только вот с начала действия закона (а прошло уже почти два года) ни одна собака такой чести не удостоилась. Поскольку просто-напросто не разработан механизм: как именно определить, проявляет собака мотивированную агрессию или немотивированную? На людей нападают на улицах и во дворах. Естественно, люди пишут жалобы. И собак могут даже поймать (если они еще не чипированы; если же чипированы, то ловить их никто не будет – кусают и кусают). Если же собака без бирки на ухе, то ее поймают, привьют от бешенства, стерилизуют, подержат положенное время в том самом приюте на голом полу и выпустят ровно на то самое место, где и поймали. К чему приводит такое несовершенство закона и отсутствие подзаконных актов? К тому, что беззаконие плодится все шире и шире. Например, кто-то видит, что проблема с нападениями на людей не решается, и выходит на связь с дог-хантерами, которые собак просто травят. В сети с завидным постоянством появляются сообщения: то там, то там обнаружили отравленных животных. Сообщений, что их отравителей поймали и наказали, пока не попадалось.

А кто-то от безысходности занимается бюрократией. Например, в сети недавно появился потрясающий ответ руководителя одного из ростовских предприятий, которому поручили решить проблему с нападениями собак на людей возле его территории. Как это сделать, если убивать собак нельзя, а отловленных и привитых потом вернут назад, и нападения продолжатся? Но ответить-то что-то надо! Вот руководитель предприятия и ответил чиновникам, что «в ходе беседы с бродячими собаками им заявили о недопустимости нападений на людей, а вожаков стаи предупредили об ответственности за противоправные действия и нарушение общественного порядка». https://www.ntv.ru/novosti/2640425/ Вы думаете, это шутка? Мы тоже бы так подумали, если б не видели другой документ, уже из родной Орловской области.

На земле Тургенева и Фета руководитель одного из предприятий также решил бороться с нападениями бездомных собак на людей. Правда, не отписками – он запретил их кормить. И в приказе черным по белому написал: «запретить работникам предприятия кормление бездомных собак и кошек в производственных помещениях и на территории предприятия. Допустившие нарушения будут лишены 50% месячной премии». Кроме того, ограду предприятия исправят, чтобы не было никаких лазеек – то есть собак просто выпихнут на улицу. Конечно, можно предположить, что голодные собаки от недоедания станут белыми, пушистыми и ласковыми. Но почему-то кажется, что нападения на людей по периметру территории предприятия станут только жестче. Собаки привыкли получать корм от прохожих и будут «требовать» его, хватая людей зубами за одежду.

Особо хотелось бы внести ясность в вопрос о немотивированной агрессии. Собака может нападать на людей по нескольким причинам: когда защищает территорию или потомство. Когда требует пищу. И даже когда хочет повысить свой статус в стае. А оценивают ее агрессию в клетке, где она сытая, ни защищает никакую территорию и уж точно не пытается произвести впечатление на сородичей. Естественно, по действующему закону, ее выпускают и – про мочало сначала. Встреча со своей стаей. Голод. Нападение на людей. Жалобы во все инстанции. Бесполезная трата денег из бюджета на работу служб по отлову…

Гуляйте мимо!

Всегда и во всем нужно стараться избегать крайностей и находить баланс интересов. Вот только орловские власти раз за разом показывают полное пренебрежение, а подчас и прямое игнорирование интересов жителей. Приведем лишь один, но очень яркий пример. В парке Победы, до того как туда попал любимый подрядчик губернатора Клычкова, была довольно большая площадка для выгула собак. Иногда там собиралось более десятка собаководов. Когда составляли техническое задание и собирали участников конкурса на разработку проекта реконструкции парка, корреспондент «ОС» лично слышал, что архитекторам говорили о площадке и просили включить ее в новый проект. И вот парк открыт. Где площадка для выгула? На огромной территории для нее просто не нашлось места! Хотя в дальней части парка (ближе к необозначенному на карте входу со стороны гаражей) остался просто безразмерный пустырь, где с легкостью можно было оборудовать шикарнейшую собачью площадку. И заход на нее был бы со стороны гаражей, то есть в стороне от детей и отдыхающих. И на отшибе она бы никому не мешала.

Проблема с местами для выгула собак родилась не вчера. И даже зоозащитники упоминают, что значительная часть нападений на людей – дело зубов не бездомных, а очень даже домашних питомцев. И если наводить порядок в этой сфере, то действовать нужно по всем направлениям. Не только строить приюты и закрывать юридические дыры в законах, но и ужесточать контроль за содержанием домашних собак, чипировать их, наказывать владельцев, которые выбрасывают своих питомцев. Наконец, создавать инфраструктуру для выгула собак, не лишать людей возможности гулять со своими питомцами, как это произошло, в частности, в парке Победы. И не забывать про уникальную третью категорию дворняг – это те самые собаки, которые и не домашние, и не бездомные. Например, охраняющие стройки, гаражные кооперативы, живущие на территориях предприятий. Их проблема тоже требует решения, так как на людей они нападают, а в новый закон о регистрации, увы, никак не включены.

Сергей Миляхин