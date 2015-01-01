Об орловских деятелях и крымских профессионалах

№13 (506) от 11 апреля 2018 г.

26 марта зампред по агропромышленному комплексу Орловской области Дмитрий Бутусов принял участие в парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам на тему совершенствования бюджетной поддержки АПК. Выступая, чиновник фонтанировал идеями и явно видел себя политическим деятелем федерального уровня. Не в первый раз Бутусов, проваливший программные мероприятия по развитию сельского хозяйства в Орловском регионе, пытается засветиться на площадке Госдумы. Ничего нового. Если бы не одно «но».

Изучая стенограмму слушаний, мы обнаружили выступление начальника управления экономического развития и инвестиционной деятельности Республики Крым Александра Грудкина.

Александр Алексеевич Грудкин – бывший заместитель начальника управления сельского хозяйства департамента сельского хозяйства Орловской области, интеллектуал, аналитик, кандидат экономических наук, профессионал с безупречной репутацией. Под его руководством были написаны и успешно защищены несколько диссертаций по экономике агропромышленного комплекса. Александр Алексеевич лично знал всех руководителей сельхозпредприятий и проблемы регионального АПК. При его непосредственном участии был реализован ряд проектов по мелиорации, несколько крупных и успешных инвестпроектов («Знаменский СГЦ», «Орел Нобель-Агро» и др.). Грудкин активно поддерживал развитие племенного животноводства в агрофирме «Мценская».

Стоит ли говорить, что команде Потомского, и в частности куратору АПК Бутусову, умный, компетентный и порядочный Грудкин пришелся не по душе. Его ожидаемо выдавили из департамента. Более того, по информации «ОС», руководителям местных сельхозорганизаций не рекомендовали брать его на работу. Таким образом, структура управления департамента со временем заметно обновилась: здесь стали обходиться без ключевых отраслевых специалистов.

Но земля круглая, и сегодня мы имеем возможность сравнить компетентность двух специалистов в сфере АПК. Предлагаем вниманию наших читателей стенограммы выступлений Грудкина и Бутусова с некоторыми сокращениями.

Грудкин А.А.

– Объективно низкая конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей республики обусловлена более высокими ценами на приобретаемые материальные ресурсы, невозможностью ценовой конкуренции с материковыми товаропроизводителями, низким технологическим уровнем сельхозпроизводства и высоким уровнем износа сельскохозяйственной техники у сельхозтоваропроизводителей. Неразвитая система банковского кредитования и отсутствие эффективных программ кредитования сельхозтоваропроизводителей также снижают инвестиционную активность в отрасли. Стоит отметить, что на территории республики работает всего один банк, который осуществляет кредитование по системе льготного кредитования.

За 2014–2017 годы объем господдержки сельхозтоваропроизводителей республики составил 7,2 миллиарда рублей и увеличился с 470 миллионов в 2014 году до 3,2 миллиарда рублей в 2016 году, в 2017 году объем поддержки составил 2,3 миллиарда рублей.

Благодаря беспрецедентному для республики росту объемов бюджетной поддержки нам удалось увеличить объем производства сельхозпродукции в 2017 году по сравнению с 2014 годом на 22 процента, зерна – на 27 процентов, масличных культур – на 36 процентов, производства молока в сельхозорганизациях и КФХ – в 2,7 раза.

Интенсивно формируется инвестиционный потенциал для динамичного развития отрасли. В 2014–2017 годах в республике произведена посадка плодово-ягодных насаждений на площади 1780 гектаров, виноградников – на площади 1760 гектаров. Увеличили площадь эфиромасличных насаждений до 70 тысяч гектаров. Построен и введён в эксплуатацию комбикормовый завод на 300 тысяч тонн. Ведётся реконструкция и модернизация животноводческих помещений и перерабатывающих предприятий, строительство овоще- и плодохранилищ.

Ежегодно не менее 150 фермеров получают гранты на развитие своих хозяйств. Активно развивается сельхозпотребительская кооперация.

Остановлюсь на одном из новых направлений поддержки сельхозпроизводств, единой субсидии.

На долю единой субсидии в Республике Крым приходится практически 60 процентов общего объёма поддержки. Какие проблемы у нас здесь возникают?

Субсидия даётся на реализацию тех мероприятий, которые включены в региональные госпрограммы. Однако здесь подход несколько иной. Все эти направления поддержки, которые сегодня может регион предоставлять в рамках единой субсидии, они определены пунктом 30 приложения 9 государственной программы. И только те направления, которые отражены в этом пункте, могут использоваться субъектом для предоставления субсидии.

Но как ни парадоксально, если мы откроем с вами 30-й пункт, то там будет валовое производство зерна и площадь кормовых культур, хотя сама по себе поддержка этих направлений осуществляется в рамках несвязанной поддержки.

Дальше. Ещё одна проблема, с которой мы столкнулись. Это более 20 процентов виноградников у нас сосредоточены на предприятиях винодельческой промышленности, но, к сожалению, они не являются сельхозтоваропроизводителями, поэтому поддержку получить не могут. Мы считаем, что это направление должно быть доработано и предусмотрено в рамках единой субсидии.

Спасибо.

Бутусов Д.В.

… Мы приветствуем, Орловская область приветствует ту эволюцию, которая происходит сегодня с государственной поддержкой, и хочу отметить, что на сегодняшний день уже 179 сельхозтоваропроизводителей на сумму более 3,1 миллиарда рублей включены в реестр получателей, в том числе 140 крестьянских хозяйств.

На мой взгляд, приоритеты в бюджетной поддержке, они должны идти в ногу с вызовами, которые возникают.

Ну, безусловно, первое сегодня, это нам нужна инвестиционная активность, но активность нужна, как уже было отмечено, разумная активность в тех направлениях, где сегодня есть емкость рынка, где есть рынки, где есть потенциал выхода на экспортные рынки.

Мы как регион характерный и регион профицитный по всем позициям без исключения в агросекторе, к сожалению, и к счастью, и, к сожалению, одновременно, сегодня в валовом региональном продукте, если учитывать переработку, мы уже приближаемся к 30 процентам доли АПК, это для нас ответственность большая.

Мы, конечно, нуждаемся в новых рабочих местах, и именно в этой отрасли, и я бы просил обратить внимание Минсельхоза, несмотря на все мнения, нам нужна осмысленная политика в сфере развития пищевой перерабатывающей промышленности и осмысленная поддержка.

Что мы сегодня имеем? Мы имеем сегодня те регионы, которые могут из регионального бюджета добавить, становятся ещё богаче. Те регионы, которые не могут даже при, в общем-то, иногда выигрышных каких-то позициях логистических, остаёмся сырьевыми придатками к нашим соседям. В ЦФО эта конкуренция как никогда остра, и мы это чувствуем на себе. Нам нужны здесь инструменты, которые выравнивали бы возможности с нашими соседями, и нужна в этом смысле помощь.

Ну и, коллеги, я бы хотел буквально о тактике два слова. Вот сегодня у нас по ряду позиций складывается ситуация. Та господдержка, которая до нас доходит, потом приходят проверяющие, трактуют те же нормативные акты двояко, а иногда и три мнения, мы просто погрязли в судах. И сегодня разработчик нормативных актов, с ним не соглашается проверяющий.

Я прошу, может быть, в адрес Минсельхоза, совместно давайте ещё раз проведём инвентаризацию нормативно-правовых актов, это 50 процентов, ну, я, может быть, смело скажу, минимум 30 рабочего времени, которое мы тратим на доказывание того, что уже, в общем-то, доказано.

Ну, если говорить об инфраструктурных вещах, я бы обратил внимание, что помимо текущих задач мы должны немножко смотреть вперёд. Вот мы разбирали подробно систему агрострахования, которая сегодня, честно говоря, работает слабо, порой, можно сказать, мотивации на это нет. Мы говорим всё время о законах, в которые вносятся поправки. Давайте подумаем об инфраструктуре, когда мы уже начнём думать о сети метеостанций тех же ведомственных, которые могли бы быть интегрированы в систему Росгидромета, которые нам выдают справку о факте события. Пока мы не начнём создавать уровень доверия между тем, кто страхуется и тем, кто страхует, механизм не заработает, сколько мы закон не переписывали.

И на сегодняшний день, когда у меня событие происходит в одном районе, а справку мне дают по данным метеостанции Курской области, никогда я не докажу, вот я как председатель совета директоров трёх компаний одновременно государственных я вам говорю, мы разбираем эту ситуацию, и надо к ней вернуться, это небольшие деньги, это можно решать, вот такие вопросы нужны.

Спасибо.

Если к Грудкину у нас вопросов нет и быть не может, то к Бутусову по итогам его выступления возникли.

Почему Дмитрий Владимирович жалуется на Минсельхоз с трибуны Госдумы? Что мешает ему обратиться напрямую к министру Ткачеву и предложить своё видение совершенствования нормативно-правовой базы оказания господдержки?

Далее. Если профицит заключается лишь в двух продуктах: зерне и свинине, то это повод для гордости или необходимо задуматься, почему региональный АПК не развивается сбалансировано? Куда исчезает молочное животноводство, почему не развито птицеводство, как долго будет стагнировать пищевая перерабатывающая отрасль?

Бутусов говорит о «разумной инвестиционной активности». Где подписанные и реализуемые инвестсоглашения по развитию отраслей производства и переработки молока? Кто ответит за то, что из Орловского региона ушла крупнейшая молокоперерабатывающая компания «Данон»?

Почему правительство области берет курс на активное развитие свиноводства, если задействовано менее трети мощностей орловских молокозаводов?

Не найдя практических тем для обсуждения, Бутусов делает акцент на необходимости развития агрострахования, замечая между строк, что заботится о трёх государственных компаниях, председателем совета директоров которых является. Бутусов не в курсе, что во всех районах деятельности госпредприятий аккредитованные метеостанции Росгидромета успешно функционируют?

Более того, несколько лет назад Росгидромет готов был предоставить в безвозмездное пользование региона несколько автоматических метеостанций. Комплектующие уже находились в Орле, но правительство области не сочло необходимым заняться их установкой, в результате станции были переданы в другие регионы.

Наталья Зарубина

4 апреля на сайте контрольно-счетной палаты Орловской области был размещен отчет о проверке эффективности мер господдержки развития молочного скотоводства в рамках реализации мероприятий государственных программ Орловской области.

Установлены нарушения в расходовании бюджетных средств на сумму 16 474,3 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 10 026,5 тыс. рублей, средств областного бюджета – 6 447,8 тыс. рублей, из них:

неэффективное использование бюджетных средств – 2 507,5 тыс. рублей (средства областного бюджета);

нарушения порядка предоставления субсидий – 8 965,8 тыс. рублей,

в том числе федеральные средства – 5 275,5 тыс. рублей, областные средства – 3 690,3 тыс. рублей;

нарушения порядка определения размера субсидии – 5 001,0 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 751,0 тыс. рублей, областные средства – 2–0,0 тыс. рублей.

По итогам контрольного мероприятия подлежат возврату в доход бюджета 5 001,0 тыс. рублей субсидий, выплаченных с нарушением порядка их расчета.

Не выполнены показатели по производству молока в хозяйствах всех категорий: при плановом значении 187,3 тыс. тонн фактически в 2017 году произведено 172,4 тыс. тонн молока (92% от планового значения) и, как следствие, по производству молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП (при плане 127,0 тыс. тонн произведено 125,3 тыс. тонн).

По данным Росстата, производство молока в хозяйствах всех категорий на протяжении ряда лет имеет тенденцию к снижению. За три года (с 2015 г. по 2017 г.) производство молока снизилось в абсолютном выражении на 19,2 тыс. тонн (с 191,6 тыс. тонн до 172,4 тыс. тонн), или на 10 процентов.