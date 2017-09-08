Объекты заморожены, обманутых дольщиков – нет

№38 (486) от 8 ноября 2017 г.

Как сообщило на своем сайте ИА «Орловские новости» 20 октября 2017 года, обманутые дольщики дома по улице Панчука, который строило АИЖК Орловской области, пришли в офис агентства, чтобы выяснить, что им делать и как быть. В офисе собралось около 70 человек. Люди требуют дать ответы, куда делись их деньги и что им делать.

Проблемы со строительством АО «АИЖК Орловской области» двух домов на ул. Панчука тянутся уже не один год. Строить их начали еще в 2015 году, однако на половине пути у компании закончились деньги. Вопрос почему это произошло, требует отдельного рассмотрения, в том числе и с привлечением правоохранительных органов.

Однако, если есть проблема, то власть должна её решать. Тем более, что люди вложили свои деньги не в частную компанию, а в государственное АО «АИЖК Орловской области», 96% акций которого принадлежат Орловской области. При этом широко рекламировалось, что строительство нового микрорайона – «Зеленый берег» ведет именно государственная компания.

Еще в августе 2017 года в комитет по экономической политике Орловского областного совета народных депутатов поступило обращение от заместителя управляющего Орловского отделения ПАО «Сбербанк» о критической ситуации по АО «АИЖК Орловской области». Согласно данной информации, в 2015 году банком было открыто финансирование АО «АИЖК Орловской области» по строительству двух вышеуказанных домов с общим лимитом 545,1 млн руб.

По результатам проведенного банком мониторинга деятельности АО «АИЖК Орловской области» и Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области как ключевого собственника данного акционерного общества усматривается ситуация, при которой дома не будут достроены в срок (уже многократно сдвигавшийся), а АО «АИЖК Орловской области» не сможет внести в сентябре текущего года очередной платеж по кредитному договору в сумме 81,5 млн руб. Отрицательное сальдо по проекту уже более 70 млн руб.

В этой связи депутатом облсовета В.А. Рыбаковым был направлен соответствующий запрос в Правительство Орловской области. Как следует из ответа первого заместителя губернатора А.Ю. Бударина, просроченной задолженности АО «АИЖК Орловской области» перед ПАО «Сбербанк» нет.

Федеральный центр, в свою очередь, не снимает с контроля вопрос решения в регионах проблем обманутых дольщиков, да и президент РФ Владимир Путин постоянно проводит совещания по этой проблеме.

Как указано на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, органы власти субъектов РФ обязаны были отчитываться о решении проблемы обманутых дольщиков. Так, до 1 августа 2017 года регионы должны были составить планы-графики («дорожные карты») работы в этом направлении по утвержденной форме и направить их в министерство.

Также региональным властям надо было указать, какие меры законодательного, организационного и финансового характера они планируют предпринять и какие результаты от этого ожидаются. Ответственными за реализацию «дорожных карт» назначаются заместители губернаторов.

Как же поступили в этой связи власти Орловской области? С этим вопросом снова в Правительство области обратился депутат В.А. Рыбаков.

Ответ первого заместителя губернатора А.Ю. Бударина просто гениален!

Оказывается, у нас в области есть всего два объекта с обманутыми дольщиками: жилой дом на ул. Раздольной и жилой дом на ул. Межквартальной.

А дома по ул. Панчука не признаны проблемными, потому что застройщик – АО «АИЖК Орловской области» якобы вовремя уведомляет участников долевого строительства о продлении сроков строительства.

Действительно, зачем что-то делать и решать проблемы граждан, если можно просто переносить срок ввода в эксплуатацию жилых домов. И отчитываться перед Москвой, что в Орловской области нет проблемы обманутых дольщиков. А то, что эти самые дольщики платят последние средства за ипотеку, что многие из них продали свое жилье для приобретения нового и теперь вынуждены оплачивать съемные квартиры, господина Бударина, очевидно, не волнует – сам он проживает в комфорте на бесплатной государственной даче.

А между тем дольщики АИЖК продолжают бить тревогу. Как обещала руководитель АИЖК М. Карпачева, один из домов по ул. Панчука должен был быть сдан не позднее 30 сентября 2017 года, а как писал в своем ответе А. Бударин, один дом введут не позднее 31 декабря 2017 года, а второй до 30 июня 2018 года. Однако, как сообщают граждане, по состоянию на 23 октября на одном доме работы уже не велись, рабочих нет. Со слов М. Карпачевой на собрании, о котором писало ИА «Орловские новости» 20 октября, объекты «заморожены», так как нет финансирования. Бударин же, напомним, писал ранее обратное: с его слов, финансирование строительства этих двух домов постоянно увеличивается!!!

Получается, что жильцов водят за нос относительно сроков сдачи домов и не признают официально обманутыми. Ну а господин Бударин и его товарищи по работе команды Потомского не желают признаться в своей несостоятельности: как показали три с половиной года их работы, ни на какие реальные действия, кроме болтовни и отписок, чиновники «потомкинского» призыва не способны.

 

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Опубликовано 08 Ноя 2017 в 13:33. В рубриках: Тема номера. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 376

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