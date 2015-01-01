Объем некачественного молока в Орловской области растет

В 2016 году из 345 проб по жирно-кислотному составу не соответствовали требованиям 68 образцов, что составило 20%. В первом квартале 2017 года из 58 проб было выявлено уже 17 положительных случаев, что составило 29 %, — сообщили в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.

Одним из наиболее распространенных способов фальсификации молочной продукции является использование при её производстве немолочных видов сырья, в том числе растительных жиров. К сожалению, определить фальсификат можно только в лабораторных условиях.

Также в референтном центре исследуют молоко на качество. В 2016 году в отдел ветсанэкспертизы поступило 957 проб молока и молочных продуктов, проведено 2467 лабораторных исследований на микробиологические показатели и качества, при этом выявлено 52 положительных результата при исследовании сырого молока (то есть обнаружены отклонения от нормы) и 124 – при исследовании молочных продуктов. В первом квартале 2017 года поступило 317 проб молока и молочной продукции, проведено 752 исследования, выявлено 17 проб некачественного молока и 73 пробы молочных продуктов.

Наиболее часто в молоке и молочных продуктах выявляется несоответствие по содержанию бактерий группы кишечной палочки (БГКП), дрожжей, стафилококка золотистого (Staphylococcus aureus), превышение общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ). Обнаружение данных патогенов и микроорганизмов свидетельствует о низком санитарном состоянии продукции. Употребление в пищу такой «молочки» может привести к отравлениям и пищевой интоксикации.

Важно помнить: сегодня законодательно закреплено, что производитель отвечает за качество каждой выпущенной партии. Следующий этап контроля – это сам потребитель, который обязан знать, что молочная продукция должна храниться в определённых условиях, и покупать её там, где эти условия соблюдаются.

 

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Опубликовано 04 Апр 2017 в 13:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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