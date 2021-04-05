Обеспеченность орловцев торговыми площадями превышает норматив в два раза

Обеспеченность населения региона стационарными торговыми площадями на 1000 человек в два раза превысила норматив, утвержденный Правительством России, сообщает «Вечерний Орел».

По количеству магазинов на долю стационарных торговых объектов приходится 84% торговых объектов, доля нестационарных объектов составляет 16%.

По итогам прошлого года, в Орловской области насчитывалось 952 объекта стационарной продовольственный торговли, 2478 объекта по продаже непродовольственных товаров, 1223 торговых объекта со смешанным ассортиментом.

В регионе насчитывается 106 торговых комплексов и центров, 907 киосков и павильонов. В сфере общественного питания работает 1286 предприятий.