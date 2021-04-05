5 апреля 2021



Обеспеченность орловцев торговыми площадями превышает норматив в два раза

Обеспеченность населения региона стационарными торговыми площадями на 1000 человек в два раза превысила норматив, утвержденный Правительством России, сообщает «Вечерний Орел».

По количеству магазинов на долю стационарных торговых объектов приходится 84% торговых объектов, доля нестационарных объектов составляет 16%.

По итогам прошлого года, в Орловской области насчитывалось 952 объекта стационарной продовольственный торговли, 2478 объекта по продаже непродовольственных товаров, 1223 торговых объекта со смешанным ассортиментом.

В регионе насчитывается 106 торговых комплексов и центров,  907 киосков и павильонов. В сфере общественного питания работает 1286 предприятий.

 

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Опубликовано 05 Апр 2021 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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