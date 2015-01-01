Область хочет вернуть полномочия по отлову бездомных собак муниципалитетам

В Орловской области планируется усовершенствовать механизмы по отлову и передержке безнадзорных животных, — сообщили в пресс-службе облправительства. Так, на совещании в управлении ветеринарии инициативная группа выдвинула ряд предложений, среди которых переход к системе безвозвратного отлова животных и создание муниципальных приютов.

Напомним, сейчас собак ловят, чипируют, прививают и возвращают назад на улицу. А создание приюта уже не первый год буксует на этапе выделения земельного участка (как раз распоряжение земельными участками находится в ведении профильного облдепартамента).

Проанализировав практику других регионов России, областные чиновники пришли к выводу о целесообразности закрепления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных за органами местного самоуправления (как это и было раньше).

Также на совещании в очередной раз поговорили о необходимости совершенствования регионального и федерального законодательства в сфере отлова и передержки безнадзорных животных, установления административной ответственности за ненадлежащее содержание четвероногих питомцев. На практике в этой сфере не делается практически ничего. На 400-тысячный Орёл создана 1 (одна) площадка для выгула собак. Оштрафовать владельцев собак бойцовских пород, выгуливающих своих питомцев без намордников, практически нереально — так как механизм не отлажен. Даже совещания, подобные прошедшему, не анонсируются и собираются без привлечения независимых СМИ, чтобы жители, не дай бог, не получили информацию без предварительной цензуры.

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