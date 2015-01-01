Область хочет вернуть полномочия по отлову бездомных собак муниципалитетам

В Орловской области планируется усовершенствовать механизмы по отлову и передержке безнадзорных животных, — сообщили в пресс-службе облправительства. Так, на совещании в управлении ветеринарии инициативная группа выдвинула ряд предложений, среди которых переход к системе безвозвратного отлова животных и создание муниципальных приютов.

Напомним, сейчас собак ловят, чипируют, прививают и возвращают назад на улицу. А создание приюта уже не первый год буксует на этапе выделения земельного участка (как раз распоряжение земельными участками находится в ведении профильного облдепартамента).

Проанализировав практику других регионов России, областные чиновники пришли к выводу о целесообразности закрепления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных за органами местного самоуправления (как это и было раньше).

Также на совещании в очередной раз поговорили о необходимости совершенствования регионального и федерального законодательства в сфере отлова и передержки безнадзорных животных, установления административной ответственности за ненадлежащее содержание четвероногих питомцев. На практике в этой сфере не делается практически ничего. На 400-тысячный Орёл создана 1 (одна) площадка для выгула собак. Оштрафовать владельцев собак бойцовских пород, выгуливающих своих питомцев без намордников, практически нереально — так как механизм не отлажен. Даже совещания, подобные прошедшему, не анонсируются и собираются без привлечения независимых СМИ, чтобы жители, не дай бог, не получили информацию без предварительной цензуры.

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Опубликовано 11 Апр 2017 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
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