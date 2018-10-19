Область не справляется с полномочиями, которые забрали у города

Мэр Орла Василий Новиков попросил региональное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства ускорить процесс заключения контракта на внесение изменений в ПЗЗ. В частности градоначальник отметил, что депутатский корпус регулярно рассматривает на заседаниях горсовета проекты изменений в правила землепользования и застройки, предполагающие изменения то в понятия, то в таблицы и т.д. Как отметил Василий Новиков, эти точечные меры не направлены на глобальные изменения в ПЗЗ, как того требует действующее законодательство. В наших ПЗЗ есть ссылки на статьи Земельного кодекса, которые отменены еще в 2015 году, а в 2017 году принят новый Генеральный план города, который существенно разница с действующим ПЗЗ. Более того, с 2020 года в случае, если не будут внесены соответствующие изменения в ПЗЗ, будет невозможно выдавать разрешения на строительство.

В этой связи, Василий Новиков задал вопрос и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области Вячеславу Миронову, когда планируется заключить контракт на внесение изменений в ПЗЗ. Мэра города настораживает тот факт, что такую глобальную работу можно выполнить за год.Областной чиновник заверил, что за год все будет слделано.

Василий Новиков подчеркнул, что в область были переданы полномочия по развитию застроенных территорий. Между тем, за четыре прошедших года, по мнению градоначальника, так и не было принято не одного решения о развитии застроенных территорий в Орле. Василий Новиков обратил внимание на то, что этот действенный механизм помог бы в решении проблемы с аварийными домами, который стоит в городе весьма остро.

Также он отметил необходимость разработки проекта межевания территории. С 2015 года Земельным кодексом установлено требование, что в случае образования земельных участков в границах территории, на которой расположены многоквартирные дома, необходима разработка проекта межевания территорий.

— Это не дает возможности городской администрации формировать земельные участки. Около 40 участков с начальной стоимостью порядка 15 000 000 рублей невозможно вовлечь в оборот. По этой же причине нет возможности формировать участки для муниципальных нужд (например для строительства школы в 6-ом микрорайоне). За четыре года администрация неоднократно подавала заявки на разработку проектов планировки и проектов межевания. Но ответ был один — отсутствие на эти цели средств, — резюмировал мэр города.

Парламентарии обратились к мэру города Василию Новикову направить в региональное правительство обращение о выделении денежных средств из областного бюджета на реализацию в полном объеме управлением полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности либо, в случае отсутствия финансирования на 2019 год, рассмотреть вопрос о передаче полномочий в сфере градостроительной деятельности обратно органам местного самоуправления.

Напомним, по счастливому совпадению как раз сегодня губернатор Андрей Клычков проверит, как идут работы по строительству фонтанов в Детском и Городском парках. Очевидно, на фонтаны в областном бюджете деньги есть.