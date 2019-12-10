10 декабря 2019



Областная администрация попыталась в суде откреститься от поддержки многодетных семей. Но не смогла

Прокурор Северного района обратился в суд с иском в защиту интересов семей, имеющих трех и более детей. Ответчиками выступили администрация Орла и облправительство. Прокурор требовал возложить на них обязанность по обеспечению на бесплатной основе земельных участков (выданных многодетным семьям для строительства жилья) системой коммунальной и транспортной инфраструктуры в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что администрацией г. Орла еще в 2011-2013 годах сформировано и передано в управление государственного имущества Орловской области для дальнейшего предоставления семьям, имеющим трех и более детей, 210 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Предоставленные земельные участки коммунальной инфраструктурой в сфере газоснабжения и водоотведения, а также транспортной инфраструктурой не оснащены. Водоснабжение предоставленных земельных участков выполнено лишь частично.

Законодательством Российской Федерации обязанность по обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в качестве меры социальной поддержки семьям, имеющим трех и более детей, возложена как на орган местного самоуправления, так и на органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

По результатам рассмотрения дела суд согласился с требованиями прокурора и возложил на правительство Орловской области и администрацию города Орла обязанность решить вопрос с коммуникациями в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.Правительство Орловской области с решением суда первой инстанции не согласилось, обжаловав его в апелляционном порядке. Однако, областной суд встал на сторону многодетных семей и оставил предыдущее решение без изменения, — сообщили в пресс-службе областного суда.

 

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Опубликовано 10 Дек 2019 в 17:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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